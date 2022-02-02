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    Економіка та фінанси

    «Слуга народу» пояснила, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

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    В Україні вік виходу на пенсію визначає тривалість набутого страхового стажу - «Слуга народу» пояснила, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи
    В Україні вік виходу на пенсію визначає тривалість набутого страхового стажу
    фото: glavcom.ua

    Остаточний варіант пенсійної реформи досі не ухвалений

    Вимоги до необхідного трудового стажу для виходу на пенсію не зачіпаються законопроєктом №2683, який впроваджує пенсійну реформу. Проте ці вимоги змінюватимуться упродовж наступних років згідно з попередньою пенсійною реформою Гройсмана-Реви. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

    Політикиня нагадала, що в Україні вік виходу на пенсію визначає тривалість набутого страхового стажу. До 2028 року тривалість страхового стажу, який дає право вийти на пенсію за віком, щороку зростає на один рік. Його необхідна тривалість визначається на дату досягнення віку та не залежить від визначеної законом тривалості на час звернення за призначенням пенсії (це дає можливість допрацювати необхідний стаж).

    Так, після досягнення віку 60 років можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки:

    • у 2022 році – за наявності страхового стажу не менше 29 років;
    • у 2023 – не менше 30 років стажу, і, відповідно, +1 рік щороку;
    • у 2028 – не менше 35 років стажу.

    Після досягнення віку 63 роки можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки:

    • у 2022 році за наявності страхового стажу від 19 до 29 років;
    • у 2023 – від 20 до 30 років стажу, і, відповідно, +1 рік щороку;
    • у 2028 – від 25 до 35 років стажу.

    Після досягнення 65 років можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки за наявності страхового стажу не менше 15 років.

    «Соціальні пенсії Пенсійним фондом не призначаються. Якщо страхового стажу менше 15 років – органи соцзахисту призначають державну соціальну допомогу (як правило з урахуванням рівня малозабезпеченості особи)», – зазначила Третьякова.

    Також політикиня пояснила, як правильно готуватись до старості ФОПам.

    Читайте також інтерв'ю: Галина Третьякова: Уряд не зможе давати гідну пенсію. Людям потрібно накопичувати
    Теги: уряд пенсія вік Галина Третьякова стаж
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    «Слуга народу» пояснила, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи