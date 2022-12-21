Соратник Зеленського визнав, що на початку війни стояла проблема голоду

На початку війни ланцюги постачань товарів до окремих регіонів були розірвані, а підприємства зупинені

Гетманцев: «Прийняті урядом рішення були в переважній більшості своєчасні і правильні»

У березні, коли фронт пересувався чи не щогодини і зовсім не в той бік, в який би хотілося українцям, влада вирішувала проблему переміщення підприємств у безпечніші місця, і навіть проблему упередження можливого голоду. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

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Ймовірність перебоїв постачання товарів першої необхідності була в певних регіонах, особливо на початку весни.

«Згадайте Харків, Маріуполь, Херсон, Київську область, Суми, Чернігів... Ланцюги постачань товарів до окремих регіонів розірвані, підприємства зупинені. Мільйони переселенців. Лінія фронту не визначена і важкопрогнозована. Колапс на кордоні. Зараз це все як кадри з серіалу, наступну серію якого ти вже бачив: загрозливо, але не катастрофічно. Але я задоволений тим, що прийняті урядом рішення були в переважній більшості своєчасні і правильні», – розповів нардеп.

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На думку Гетманцева, нині проблеми є достатньо великими, але їх не порівняти з тими, з якими влада й мешканці стикнулися в лютому на початку агресії. Надалі він прогнозує кращу ситуацію.

«Ми адаптуємося до тих можливих викликів, з якими стикаємося через війну. Ми точно адаптуємося до проблем енергетики, точно буде тепло, точно буде посівна, вирішиться логістична проблема, яка вже вирішується», – зауважив очільник парламентського комітету.

Депутат запевняє, що у сьогоднішній ситуації голод абсолютно неможливий і населення повністю забезпечене товарами першої необхідності (не тільки харчування).

«Жодних причин для сумнівів щодо цього немає. Аграрної продукції ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Тому говорити, що у нас істотно зростатиме ціна на харчі, також немає підстав, навіть якщо ця ціна зростатиме на світових ринках. У найгіршому випадку ми маємо всі можливості для обмеження експорту, аби задовольнити внутрішній попит», – підсумував Гетманцев.

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Нагадаємо, соратник Зеленського назвав продавців генераторів мародерами. Гетманцев вважає, що це питання совісті. Потрійна націнка на генератори – це зловживання і питання совісті. Мовляв, бізнес хоче заробити, але така націнка під час війни для людей в країні, яка залишається без енергосистеми, – це мародерство.

Як відомо, ситуація на фронті буде визначати стабільність фінансової ситуації в країні. Данило Гетманцев виокремив три фактори, які впливатимуть на макроекономічну стабільність наступного року та назвав основні ризики бюджету-2023.

Проте українська економіка навіть під час війни демонструє перемоги – Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні.

Також Гетманцев обізвав колегу по фракції «Слуга народу» лобістом тютюнового бізнесу – «слуги народу» пересварились через податки.

До слова, депутат Гетманцев застеріг українців, які вклалися у криптовалюти. У світі спостерігається криза фондових бірж та існує висока вірогідність краху фондового ринку, від якого залежить крипторинок, тому криптовалюта сьогодні є ненадійним активом.

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