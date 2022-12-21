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Соратник Зеленського визнав, що на початку війни стояла проблема голоду

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Соратник Зеленського визнав, що на початку війни стояла проблема голоду
На початку війни ланцюги постачань товарів до окремих регіонів були розірвані, а підприємства зупинені
фото з відкритих джерел

Гетманцев: «Прийняті урядом рішення були в переважній більшості своєчасні і правильні»

У березні, коли фронт пересувався чи не щогодини і зовсім не в той бік, в який би хотілося українцям, влада вирішувала проблему переміщення підприємств у безпечніші місця, і навіть проблему упередження можливого голоду. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Ймовірність перебоїв постачання товарів першої необхідності була в певних регіонах, особливо на початку весни.

«Згадайте Харків, Маріуполь, Херсон, Київську область, Суми, Чернігів... Ланцюги постачань товарів до окремих регіонів розірвані, підприємства зупинені. Мільйони переселенців. Лінія фронту не визначена і важкопрогнозована. Колапс на кордоні. Зараз це все як кадри з серіалу, наступну серію якого ти вже бачив: загрозливо, але не катастрофічно. Але я задоволений тим, що прийняті урядом рішення були в переважній більшості своєчасні і правильні», – розповів нардеп.

На думку Гетманцева, нині проблеми є достатньо великими, але їх не порівняти з тими, з якими влада й мешканці стикнулися в лютому на початку агресії. Надалі він прогнозує кращу ситуацію.

«Ми адаптуємося до тих можливих викликів, з якими стикаємося через війну. Ми точно адаптуємося до проблем енергетики, точно буде тепло, точно буде посівна, вирішиться логістична проблема, яка вже вирішується», – зауважив очільник парламентського комітету.

Депутат запевняє, що у сьогоднішній ситуації голод абсолютно неможливий і населення повністю забезпечене товарами першої необхідності (не тільки харчування).

«Жодних причин для сумнівів щодо цього немає. Аграрної продукції ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Тому говорити, що у нас істотно зростатиме ціна на харчі, також немає підстав, навіть якщо ця ціна зростатиме на світових ринках. У найгіршому випадку ми маємо всі можливості для обмеження експорту, аби задовольнити внутрішній попит», – підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, соратник Зеленського назвав продавців генераторів мародерами. Гетманцев вважає, що це питання совісті. Потрійна націнка на генератори – це зловживання і питання совісті. Мовляв, бізнес хоче заробити, але така націнка під час війни для людей в країні, яка залишається без енергосистеми, – це мародерство. 

Як відомо, ситуація на фронті буде визначати стабільність фінансової ситуації в країні. Данило Гетманцев виокремив три фактори, які впливатимуть на макроекономічну стабільність наступного року та назвав основні ризики бюджету-2023.

Проте українська економіка навіть під час війни демонструє перемоги – Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні.

Також Гетманцев обізвав колегу по фракції «Слуга народу» лобістом тютюнового бізнесу – «слуги народу» пересварились через податки.

До слова, депутат Гетманцев застеріг українців, які вклалися у криптовалюти. У світі спостерігається криза фондових бірж та існує висока вірогідність краху фондового ринку, від якого залежить крипторинок, тому криптовалюта сьогодні є ненадійним активом.

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