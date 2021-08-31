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    Економіка та фінанси

    Списки боржників публікувати незаконно – офіс омбудсмена

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    У списках боржників незаконно вказують особисті дані - Списки боржників публікувати незаконно – офіс омбудсмена
    У списках боржників незаконно вказують особисті дані
    Фото з відкритих джерел

    Уповноважена з прав людини розповіла про незаконність публікації списків боржників за комуналку

    В офісі Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової заявляють про протиправність публікації списків боржників за комунальні послуги.

    До офісу Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини надходять численні скарги від громадян щодо поширення постачальниками житлово-комунальних послуг в мережі Інтернет, під’їздах будинків, переліків боржників, а саме: номерів особових рахунків, адрес (назв районів, вулиць, номерів будинків та квартир), сум заборгованості тощо. Про це повідомила пресслужба офісу.

    Те, що такі дані потрапляють у відкритий доступ – є порушенням закону про персональну інформацію. Йдеться про статтю шосту Закону «Про захист персональних даних».

    «Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» обробка персональних даних, в тому числі їх поширення (розповсюдження, передача), як один із елементів такої обробки, має здійснюватись для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

    Отже сукупність даних про номери особових рахунків, адреси, суми заборгованості боржників у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» є персональними даними, відтак на них поширюються загальні вимоги щодо обробки персональних даних.

    Ураховуючи зазначене, розміщення у вільному доступі такої інформації є порушенням законодавства у сфері захисту персональних даних та тягне за собою адміністративну відповідальність», – наголосили у офісі Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини.

    Нагадаємо, віднедавна в Україні за борги з комуналки можуть вимкнути газ і електроенергію. Крім того, постачальник має право подати до суду і потім заарештувати банківські рахунки боржника.

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    Теги: борг комуналка послуги
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    Списки боржників публікувати незаконно – офіс омбудсмена