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Сплачено готівкою: скільки коштів отримали мешканці звільнених територій

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Сплачено готівкою: скільки коштів отримали мешканці звільнених територій
фото ілюстративне

Спільний проєкт української влади та міжнародних організацій вже виплатив понад 200 млн грн

В межах спільного проєкту Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції), компанії «Укрпошта» та міжнародних організацій забезпечено кеш-підтримку мешканцям деокупованих територій на загальну суму більше 223,7 млн грн. Про це повідомляє офіційний Інтернет-портал відомства.

«Так, станом на 26 січня 2023 року включно допомогу готівкою у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 93 тисячі громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей», – йдеться у повідомленні. 

Крім того, наголошує відомство, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено кеш-допомогу в розмірі 2200 грн. більше 37 тисячам осіб, що проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. 

Проєкт стартував у вересні 2022 року й наразі виплати на звільнених територіях продовжуються. 

«Міжнародні донори планують і надалі надавати кеш-підтримку, аби охопити якомога більшу кількість громадян, які пережили окупацію та залишаються на деокупованих територіях», – кажуть у Мінреінтеграції.

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Теги: окупація соцвиплати червоний хрест

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