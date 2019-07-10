США і Китай провели «конструктивні» торговельні переговори
Чиновники обговорили подальші плани для вирішення торговельних спорів між країнами
Американські та китайські представники служб з питань торгівлі провели телефонну розмову у вівторок, 9 липня.
Про це повідомив економічний радник Білого дому Ларрі Кудлов, пише Reuters.
Зазначається, що у переговорах брали участь торговий представник США Роберт Лайтгізер, міністр фінансів Стівен Мнучін, віце-прем'єр Китаю Лю Хен і міністр Чжун Шан.
Чиновники обговорили подальші плани для вирішення торговельних спорів між країнами. Про що саме домовились високопосадовці не зазначається, але Кудлов сказав, що розмова була конструктивною.
Читайте також статтю «Главкома»: