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    Економіка та фінанси

    США і Китай провели «конструктивні» торговельні переговори

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    США і Китай провели «конструктивні» торговельні переговори

    Чиновники обговорили подальші плани для вирішення торговельних спорів між країнами

    Американські та китайські представники служб з питань торгівлі провели телефонну розмову у вівторок, 9 липня.

    Про це повідомив економічний радник Білого дому Ларрі Кудлов, пише Reuters

    Зазначається, що у переговорах брали участь торговий представник США Роберт Лайтгізер, міністр фінансів Стівен Мнучін, віце-прем'єр Китаю Лю Хен і міністр Чжун Шан.

    Чиновники обговорили подальші плани для вирішення торговельних спорів між країнами. Про що саме домовились високопосадовці не зазначається, але Кудлов сказав, що розмова була конструктивною.

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