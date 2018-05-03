США можуть заборонити продаж деяких китайських смартфонів

В адміністрації Трампа припускають, що продукція Huawei і ZTE може використовуватися для шпигунства

Адміністрація президента США аналізує обмеження можливості для ряду китайських компаній продавати телекомунікаційне обладнання в країні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі. За словами співрозмовників агентства, ці заходи, ймовірно, спрямовані проти Huawei Technologies Co Ltd і ZTE Corp. Адміністрація Трампа вже ввела



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В адміністрації Трампа припускають, що продукція Huawei і ZTE може використовуватися для шпигунства

Адміністрація президента США аналізує обмеження можливості для ряду китайських компаній продавати телекомунікаційне обладнання в країні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

За словами співрозмовників агентства, ці заходи, ймовірно, спрямовані проти Huawei Technologies Co Ltd і ZTE Corp.

Адміністрація Трампа вже ввела ряд заходів, щоб обмежити діяльність Huawei і ZTE на території США з міркувань національної безпеки.

Американські законодавці і адміністрація Трампа закликають компанії США припинити продавати продукцію Huawei і ZTE, вважаючи, що вона може використовуватися для шпигунства.

У поточному році вони змусили AT&T відмовитися від угоди з Huawei про продаж смартфонів компанії в США.

Представники Huawei і ZTE заперечують звинувачення про те, що їх продукція використовується для шпигунства.

Американський чиновник, знайомий з ходом обговорення в адміністрації ситуації навколо Huawei і ZTE, сказав: «Ці дві компанії викликають особливе занепокоєння через тип обладнання, яке вони виробляють, і їх проникнення на ринок в цілому».

Міноборони США вже припинило продавати мобільні телефони і модеми, що випускаються Huawei і ZTE, в магазинах на своїх військових базах, пославшись на ризики в сфері безпеки.

Пентагон з 25 квітня доручив припинити продаж цієї продукції і супутніх товарів на військових базах США по всьому світу, сказав представник американського військового відомства майор Дейв Істберн.

Як зазначає агентство, ця новина з'явилася в той момент, коли Вашингтон направив до Пекіна делегацію на чолі з міністром фінансів США Стівом Мнучіном для переговорів з Китаєм.

Трамп загрожує ввести мита на імпорт китайської продукції вартістю до 150 млрд доларів, що може послужити початком торгової війни між двома найбільшими в світі економіками.

Нагадаємо, США підготувало нові мита на товари із Китаю, заявивши про протекціоністську політику Пекіну.

У відповідь Китай підготував перелік заходів у відповідь, що торкнуться біля 40% американського імпорту. Зокрема, мита можуть бути підняті на продукти харчування, автомобілі та літаки.

Торгівельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу може стати найбільшим у новітній історії світу.

Джерело: Економічна правда