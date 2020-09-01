США можуть запровадити санкції проти семи білоруських чиновників



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США можуть розглянути питання і про введення санкцій щодо Росії, якщо вона відкрито втрутиться у події в Білорусі і застосує силу

До санкційного списку можуть потрапити особи, причетні до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів

Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження санкцій щодо семи білорусів, які, на їхню думку, були причетні до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів.

Про це заявив у вівторок високопоставлений чиновник Держдепартаменту США, повідомляє Reuters.

«У нас є група з семи людей, щодо яких ми працюємо з мінфіном для пакету доказів», – сказав чиновник.

«Це мінімальне зусилля не тільки назвати імена і зганьбити, а й показати, що коли у людей крадуть результати виборів і вчиняють насильство проти мирних демонстрантів, які здійснюють основні свободи зібрань і слова, то повинна бути якась відповідальність», – пояснив він.

Також за словами чиновника, Сполучені Штати можуть розглянути питання про введення санкцій щодо Росії, якщо вона відкрито втрутиться у події в Білорусі і застосує силу.

До слова, ООН нарахувала у Білорусі 450 випадків катувань мітингувальників.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.