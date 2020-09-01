ООН нарахувала у Білорусі 450 випадків катувань мітингувальників



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Затримання під час протестів у Білорусі

В ООН «надзвичайно стривожені сотнями заяв про катування та інше жорстоке поводження в ізоляторах тимчасового утримання»

Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини повідомило, що в Білорусі було задокументовано 450 випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, позбавленими волі.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

«Ми надзвичайно стривожені сотнями заяв про катування та інше жорстоке поводження в ізоляторах тимчасового утримання. Ми також все ще занепокоєні тим, що випадки насильницьких зникнень можуть збільшитися, якщо жорстка реакція на мирні протести триватиме", - йдеться у повідомленні.

В ООН зазначили, що про шість зниклих людей досі нічого не відомо.

Також експерти отримали повідомлення «про насильство щодо жінок та дітей, в тому числі сексуальне насильство та зґвалтування за допомогою гумових кийків».

Серед приблизно 6 700 осіб, затриманих протягом останніх тижнів під час мирних протестів – журналісти та перехожі, які були свавільно заарештовані та поспішно засуджені. 29 серпня уряд скасував акредитацію 17 журналістів, які працюють на іноземні медіа, нагадують у ООН.

До слова, білоруські силовики сьогодні, 1 вересня, затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську.

Як повідомлялося, у Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста.

До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.