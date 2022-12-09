США нададуть Україні новий пакет допомоги: що до нього увійде

Американці передадуть Україні військові машини Humvee та генератори

Сполучені Штати Америки планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, обладнання, яке отримає Україна, допоможе посилити протиповітряну оборону та захиститися від ворожих безпілотників. Водночас джерела видання не повідомили, про яке саме обладнання йдеться.

Про надання нового пакету буде оголошено у п’ятницю, 9 грудня. Зазначається, що Пентагон також включить до переліку озброєння ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee та генератори.

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Видання наголосило, що представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати новий пакет допомоги, оскільки його номенклатура та обсяг будуть відомі лише після підписання відповідного документу американським президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі $858 млрд.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація Байдена не відкидає варіант надання Україні заборонених у 100 країнах світу касетних боєприпасів.