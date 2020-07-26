Американський журнал назвав ймовірних кандидатів від демократів на виборах у США 2024 року



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Американський журнал назвав п’ять потенційних кандидатів від Демократичної партії на посаду президента США в 2024 році

В цьому році вибори президента США відбудуться 3 листопада

Американський журнал The National Interest назвав п’ять потенційних кандидатів від Демократичної партії на посаду президента США в 2024 році.

Якщо колишній віце-президент США Джозеф Байден, який вважається основним суперником чинного президента США Дональда Трампа на прийдешніх виборах, переможе на них, навряд чи він буде балотуватися на другий термін в 2024 році в силу похилого віку – політику вже 77 років, відзначає видання. У зв’язку з цим дослідники почали підшукувати кандидатів серед нового покоління демократів, вказує журнал.

У топ-5 потенційних претендентів на пост президента від Демократичної партії за його версією увійшли:

Александрія Окас-Кортес – наймолодша жінка, коли-небудь обрана до Конгресу США. Вона виступає за безкоштовну медицину для всіх, введення податку для багатих і просуває екологічні ініціативи. Видання зазначає, що Окас-Кортес популярна серед виборців-мілленіалів: у неї більш 5,3 млн передплатників в Instagram і понад 7,8 млн – в Twitter;

Ендрю Куомо – губернатор штату Нью-Йорк. Політику вдалося збільшити свій вплив завдяки діям по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу, вказує видання. За даними проведеного в липні опитування, його роботу на посаді губернатора схвалили 89% виборців-демократів і 28% виборців-республіканців. Крім того, Куомо збільшив розмір мінімальної зарплати в штаті;

Піт Буттіджіч – колишній мер міста Саут-Бенд, штат Індіана, в минулому офіцер військово-морської розвідки США. Він уже брав участь в праймеріз в цьому році, але вийшов з гонки і в результаті підтримав Байдена;

Камала Харріс – сенатор від штату Каліфорнія, колишній генпрокурор штату. Вона виступає за підвищення мінімальної зарплати в країні, скорочення витрат на освіту і легалізацію марихуани в США;

Майкл Беннет – сенатор від штату Каліфорнія, який також брав участь в праймеріз в цьому році, але вибув з гонки. Він виступає за підвищення зарплати вчителям і ліквідацію колегії вибірників.

В цьому році вибори президента США пройдуть 3 листопада.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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