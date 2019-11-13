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    Економіка та фінанси

    США тимчасово скасували мита на 36 китайських товарів

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    <p>Винятки діятимуть до 7 серпня 2020 року</p> - США тимчасово скасували мита на 36 китайських товарів

    Винятки діятимуть до 7 серпня 2020 року

    Скасування зумовлене тим, що деякі товари виявилися доступні тільки у китайських виробників

    Влада США тимчасово скасувала торгові мита на 36 товарів із Китаю, які були введені у вересні 2018 року.

    Про це свідчить повідомлення в електронній базі Федерального реєстру США, розміщене у вівторок, 12 листопада.

    «У цьому повідомленні оголошується про рішення торгового представника США задовольнити деякі запити про виключення (ряду товарів з-під дії мит),, - йдеться в документі.

    Під час прийняття цього рішення враховувалося безліч чинників. Зокрема, деякі із цих товарів виявилися доступні для придбання тільки у китайських виробників.

    Винятки діятимуть до 7 серпня 2020 року. До списку товарів, звільнених від мит, потрапили деякі види підлогових покриттів, кілька найменувань тканин, повідці і нашийники для собак, велосипедні спідометри та інша китайська продукція.

    Мита в розмірі 10% були введені щодо них у вересні минулого року, 10 травня поточного року ставка була підвищена до 25%.

    Нагадаємо, Сполучені Штати мали підвищити мита на 30% на товари з Китаю на загальну суму 250 млрд доларів і це рішення адміністрації Трампа мало набути чинності 1 жовтня.

    Але в якості «жесту доброї волі» на честь 70-річчя створення Китайської Народної Республіки Трамп вирішив відкласти підвищення мит до 15 жовтня.

    14 жовтня Дональд Трамп вирішив не підвищувати мита на китайські товари до 30%.

    США економіка Китай торгівля фінанси
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