США тимчасово скасували мита на 36 китайських товарів



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Винятки діятимуть до 7 серпня 2020 року

Скасування зумовлене тим, що деякі товари виявилися доступні тільки у китайських виробників

Влада США тимчасово скасувала торгові мита на 36 товарів із Китаю, які були введені у вересні 2018 року.

Про це свідчить повідомлення в електронній базі Федерального реєстру США, розміщене у вівторок, 12 листопада.

«У цьому повідомленні оголошується про рішення торгового представника США задовольнити деякі запити про виключення (ряду товарів з-під дії мит),, - йдеться в документі.

Під час прийняття цього рішення враховувалося безліч чинників. Зокрема, деякі із цих товарів виявилися доступні для придбання тільки у китайських виробників.

Винятки діятимуть до 7 серпня 2020 року. До списку товарів, звільнених від мит, потрапили деякі види підлогових покриттів, кілька найменувань тканин, повідці і нашийники для собак, велосипедні спідометри та інша китайська продукція.

Мита в розмірі 10% були введені щодо них у вересні минулого року, 10 травня поточного року ставка була підвищена до 25%.

Нагадаємо, Сполучені Штати мали підвищити мита на 30% на товари з Китаю на загальну суму 250 млрд доларів і це рішення адміністрації Трампа мало набути чинності 1 жовтня.

Але в якості «жесту доброї волі» на честь 70-річчя створення Китайської Народної Республіки Трамп вирішив відкласти підвищення мит до 15 жовтня.

14 жовтня Дональд Трамп вирішив не підвищувати мита на китайські товари до 30%.