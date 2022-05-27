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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» розігруватиме рожеві панамки у поїзді Київ-Івано-Франківськ

    У кожному вагоні буде по одній панамці - «Укрзалізниця» розігруватиме рожеві панамки у поїзді Київ-Івано-Франківськ
    У кожному вагоні буде по одній панамці
    фото: Укрзалізниця

    Кожен з капелюшків підписаний лідером гурту Олегом Псюком

    У потязі з Києва до Івано-Франківська «Стефанія Експрес» можна буде отримати рожеві панамки від гурту Kalush Orchestra. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Панамки чекатимуть на щасливчиків, які їхатимуть в будь-якому напрямку в третьому вагоні, що символізує кількість перемог України на «Євробаченні».

    Кожна з них буде підписана лідером гурту Олегом Псюком та буде схована на місці, номер якого обере сам співак.

    У кожному вагоні буде по одній панамці, розіграш триватиме до кінця наступного тижня – 5 червня.

    «А ще дві панамки розіграємо тут між тими нашими підписниками, хто вгадає, у якому вагоні приїхав до Києва після Євробачення музикант з групи Kalush Orchestra Ігор Діденчук, та репостнуть цей пост до себе на сторінку (вона має бути відкрита). Автори першого та другого правильного коментаря отримають панамки», - йдеться у повідомленні «Укралізниці».

    Нагадаємо, потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».

    Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

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    Теги: росія окупанти Євробачення Київ війна Укрзалізниця потяг Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    «Укрзалізниця» розігруватиме рожеві панамки у поїзді Київ-Івано-Франківськ