«Укрзалізниця» розігруватиме рожеві панамки у поїзді Київ-Івано-Франківськ
Кожен з капелюшків підписаний лідером гурту Олегом Псюком
У потязі з Києва до Івано-Франківська «Стефанія Експрес» можна буде отримати рожеві панамки від гурту Kalush Orchestra. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Панамки чекатимуть на щасливчиків, які їхатимуть в будь-якому напрямку в третьому вагоні, що символізує кількість перемог України на «Євробаченні».
Кожна з них буде підписана лідером гурту Олегом Псюком та буде схована на місці, номер якого обере сам співак.
У кожному вагоні буде по одній панамці, розіграш триватиме до кінця наступного тижня – 5 червня.
«А ще дві панамки розіграємо тут між тими нашими підписниками, хто вгадає, у якому вагоні приїхав до Києва після Євробачення музикант з групи Kalush Orchestra Ігор Діденчук, та репостнуть цей пост до себе на сторінку (вона має бути відкрита). Автори першого та другого правильного коментаря отримають панамки», - йдеться у повідомленні «Укралізниці».
Нагадаємо, потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».
Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).
Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.