Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь

Верховна Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через півроку після всеосяжної мирної угоди, – Арсеній Яценюк

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Найкращий шлях щоб вибити основу з-під ніг тих, хто виступає проти України, – це прийняти резолюцію в українському парламенті щодо проведення президентських виборів через 6 місяців після підписання всеохоплюючої мирної угоди, – підкреслив голова Київського Безпекового Форуму під час спеціальної події КБФ у столиці 21 лютого.

Він нагадав, що за Конституцією України єдиним органом, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, – це парламент: «Отже, парламент може зробити свою роботу і висловити волю українського народу».

«Парламентська резолюція може чітко окреслити умови для проведення демократичних вільних виборів. Це дуже просто: Україна проводить вільні демократичні вибори через 6 місяців після того, як буде укладена всеосяжна мирна угода. Крапка», – підкреслив Арсеній Яценюк.

При цьому він додав: «Таким чином, ви даєте козирну карту Трампу і вибиваєте основу з-під ніг тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні».