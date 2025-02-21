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Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід Петреус

Необхідно допомагати Україні, існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки українців, – генерал Девід Петреус

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

У США існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України, Київ та Вашингтон поділяють спільні цінності і принципи. Про це сказав член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму, організованого фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Я був на Мюнхенській конференції з безпеки і зустрівся з великою делегацією Конгресу США. Це часто є показником, на який дивляться європейці. Це дуже важливо. Я сидів з сенатором Ліндсі Гремом, який дуже близький до президента Трампа, з низкмою інших членів Палати представників від Республіканської та Демократичної партій. Вони приїхали до Мюнхена, щоб показати свою підтримку. 

І я думаю, що існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України», – сказав він.

Генерал нагадав, що США надали Україні величезну допомогу у сфері безпеки. За його словами, це більше, ніж усі інші країни разом узяті.

«Хоча ми повинні віддати належне іншим країнам НАТО і ЄС, які надали більше в цілому, якщо додати фінансову, економічну і гуманітарну допомогу до допомоги у сфері безпеки», – зазначив генерал.

Водночас він вказав на значний розвиток України у сфері ОПК, зазначивши, що минулого року Україна сама виготовила більше 155-міліметрових гаубиць, ніж отримала.

«Тому нам просто потрібно продовжувати допомагати Україні і давати їй можливість робити те, що вона так вражаюче продемонструвала – неймовірні інновації… Я твердо вірю в необхідність продовжувати надавати допомогу Україні», – закликав Петреус.

Окремо він зазначив новаторство українців, особливо в сфері беспілотних систем, що, як впевнений Петреус, «дедалі більше ставатимуть майбутнім війни».

Генерал зазначив, що це його п'ята поїздка в Україну від початку повномасштабної війни.

«Давайте переконаємося, що ми всі віддані забезпеченню суверенітету, незалежності України, країни, яка зазнала брутального вторгнення… Пам'ятайте про те, що ми поділяємо цінності і принципи, ми дорожимо ними, і саме тому ми надали стільки допомоги від Сполучених Штатів, і саме тому інші країни НАТО та європейські і західні країни зробили те ж саме», – наголосив він.

Петреус також закликав всіх рухатися в одному напрямку для досягнення стійкого миру.

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Теги: Україна росія війна США

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