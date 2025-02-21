Гетманцев: Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку

За словами нардепа, існує прямий зв’язок з подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA (програма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Гетманцева.

За його словами, існує прямий зв’язок з подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами, як наслідок Україні варто критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, тобто «рахувати кожну копійку».

«Для держави – врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ», – розповів голова комітету.

Гетманцев вважає, що варто прибрати будь-яку профанацію. Тільки від роботи Державної податкової служби Україна у 2025 році не напружуючись має отримати більше $4 млрд від детінізації, а «якщо напружитись – набагато більше».

«І ввести військову цензуру видатків. Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав «приріст» ВВП менше статистичної похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три роки», – наголосив Гетманцев.

Нардеп повідомив, що попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, це означає зростання невизначеності у 2026 році і надалі, насамперед, по мірі вичерпання інструменту ERA ($50 млрд від прибутків за рахунок знерухомлених активів банку Росії).

Нагадаємо, парламент більше не ухвалюватиме раптові податкові зміни. Про це заявивголова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нардеп пригадав рішення Конституційного суду від 21 січня 2025 року у справі ТОВ «Геомакс-Ресурс». У цьому рішенні суд наголошує, що Верховна Рада повинна знайти баланс між необхідністю реагувати на економічні зміни та забезпеченням стабільності й передбачуваності податкового законодавства.