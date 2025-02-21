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Рінат Ахметов спрямував 11,3 млрд грн на підтримку ЗСУ та українців за три роки війни

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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Рінат Ахметов спрямував 11,3 млрд грн на підтримку ЗСУ та українців за три роки війни
Фонд Ріната Ахметова передав понад 700 тисяч одиниць медикаментів та 13 млн продуктових наборів із 2014 року
колаж: glavcom.ua/фото: akhmetovfoundation.org

Ахметов продовжив фінансування програми «Серце Азовсталі», збільшивши бюджет до 1,6 млрд грн

За три роки повномасштабного вторгнення бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу військовим і цивільним уже 11,3 млрд грн (приблизно $315 млн). Головні напрями підтримки – допомога Збройним Силам України, гуманітарні ініціативи, адвокаційні проєкти та підтримка захисників Маріуполя.

Допомога фронту та військовим

Мілітарний проєкт «Сталевий фронт Ріната Ахметова» забезпечує захисників амуніцією, транспортом, медичним обладнанням, дронами, засобами зв’язку та іншими необхідними ресурсами. «Метінвест» розробив і передав понад 600 сталевих бліндажів, виготовляє броню для бронежилетів, а також постачає сталь для бронезахисту техніки – танків Abrams, Leopard, панцирів для систем Patriot.

Відновлення енергосистеми України

Група ДТЕК не лише підтримує ЗСУ та гуманітарні ініціативи, а й активно працює над відновленням енергетичної інфраструктури. Завдяки адвокаційній кампанії «Битва за світло» за участі Олександра Усика, вдалося залучити міжнародне фінансування. Єврокомісія та уряд США надали ДТЕК 107 млн євро на захист та відновлення енергетики України.

Рінат Ахметов спрямував 11,3 млрд грн на підтримку ЗСУ та українців за три роки війни фото 1

Підтримка захисників Маріуполя

Рінат Ахметов продовжив фінансування програми «Серце Азовсталі», збільшивши бюджет до 1,6 млрд грн. Захисники та їхні родини отримують допомогу за сімома напрямами. У 2023 році стартувала програма «Вдома», яка забезпечує військових з інвалідністю власним житлом. У 2025 році планується передати ще 50 квартир.

Гуманітарні ініціативи

Бізнеси Ріната Ахметова продовжують підтримувати мешканців прифронтових та деокупованих територій: забезпечують їх продуктами, ліками, одягом, засобами гігієни. Фонд Ріната Ахметова передав понад 700 тисяч одиниць медикаментів та 13 млн продуктових наборів із 2014 року. Також фонд допомагає у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від війни.

Внесок «Шахтаря»

Футбольний клуб «Шахтар» фінансує лікування та реабілітацію поранених військових, підтримує переселенців та українських спортсменів. За 2024 рік клуб спрямував 32,5 млн грн на допомогу військовим і цивільним. 22 млн грн, отриманих від товариського матчу з «Тоттенхемом», також передали на благодійні проєкти.

Допомога Ріната Ахметова та його бізнесів залишається однією з найбільших серед приватних ініціатив в Україні, спрямованих на підтримку ЗСУ та постраждалих від війни.

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Теги: завод Україна фінансування бюджет Рінат Ахметов фронт

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