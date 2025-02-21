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$15 мільярдів ВВП та податкових надходжень: у ФРУ оцінили втрати України від запровадження екологічного мита ЄС

Дарія Демяник
glavcom.ua
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$15 мільярдів ВВП та податкових надходжень: у ФРУ оцінили втрати України від запровадження екологічного мита ЄС
Результати дослідження показали, що впровадження СВАМ у повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 році
фото: depositphotos.com

У разі повного запровадження європейського мита СВАМ, Україна втратить $11 млрд та мільярди податкових надходжень – ФРУ

Федерація роботодавців України здійснила економічне моделювання впливу СВАМ на економіку в Україні після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ. Висновки невтішні – вже до у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП. А до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч. Про це розповіла директор Департаменту екології, енергетики та зеленої економіки Федерації роботодавців України Ольга Кулик.

«Моделювання здійснювалося не лише по тим товарним групам, які підпадають під СВАМ, а й враховувалися міжгалузеві зв’язки, що створюють компанії-виробники СВАМ товарів в Україні. Результати дослідження показали, що впровадження СВАМ у повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 році. Станом на 2030 – 2034 роки негативний ефект для ВВП може сягнути 6,1 – 6,3%. В абсолютному вимірі це тотожно падінню ВВП на $8,7 млрд до 2026 року, $10,9 та $11,3 млрд до 2030 року та 2034 року відповідно (у базових цінах 2023 року)», – каже вона.

Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році і сягнути $3,5 та $3,6 млрд у 2030 – 2034 роках (у цінах 2023 року).

Раніше Європейська бізнес асоціація закликала український уряд активізувати переговори з ЄС, та досягти згоди щодо відстрочки дії СВАМ для України, адже у законодавстві ЄС передбачені такі механізми.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати €1,4 млрд. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.

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Теги: Європа бізнес Україна пільги переговори

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