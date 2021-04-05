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    Стали відомі ціни на гриби в різних регіонах України

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    В Україні озвучено ціни на гриби - Стали відомі ціни на гриби в різних регіонах України
    В Україні озвучено ціни на гриби

    У різних регіонах України ситуація з цінами на гриби достатньо схожа

    Ситуація з продажем грибів стабільна. Деякі виробники повідомляють, що попит став трохи меншим за рахунок посилення карантинних обмежень.

    Про це повідомляє UMDIS.

    Київська область

    Ціна білих печериць з господарства – близько 37-38 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 39-41 грн/кг. Ціна білих печериць в мережі супермаркетів – 42-44 грн/кг. Ціна коричневих печериць з господарства – до 43 грн/кг. Ціна коричневих печериць на оптовому ринку – 43 грн/кг.

    Гриба стає більше, продажі є.

    Житомирська область

    Ціна білих печериць з господарства – 38 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 43-45 грн/кг.

    Попит стабільно хороший.

    Чернігівська область

    Ціна білих печериць з господарства – 35-36 грн/кг.

    Попит середній.

    Львівська область

    Ціна білих печериць з господарства – 39-40 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 44-45 грн/кг. Ціна білих печериць в мережі супермаркетів – 48 грн/кг.

    Попит стабільний.

    Рівненська область

    Ціна білих печериць на оптовому ринку – 42-43 грн/кг.

    Попит середній.

    Хмельницька область

    Ціна білих печериць на оптовому ринку – 39-41 грн/кг.

    Ситуація з попитом нестабільна.

    Запорізька область

    Ціна білих печериць на оптовому ринку – 45 грн/кг. Ціна гливи на оптовому ринку – 40 грн/кг.

    Попит слабше, ніж минулого тижня.

    Харківська область

    Ціна білих печериць з господарства – 41 грн/кг.

    Попит середній.

    Одеська область

    Ціна білих печериць з господарства – 38-40 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 42 грн/кг. Ціна білих печериць в мережі супермаркетів – 53 грн/кг. Ціна коричневих печериць в мережі супермаркетів – 59 грн/кг.

    Кількість гриба збільшується.

    Теги: Одеса ціни Запорізька область гриби
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