Стали відомі ціни на гриби в різних регіонах України

В Україні озвучено ціни на гриби

У різних регіонах України ситуація з цінами на гриби достатньо схожа

Ситуація з продажем грибів стабільна. Деякі виробники повідомляють, що попит став трохи меншим за рахунок посилення карантинних обмежень.

Про це повідомляє UMDIS.

Київська область

Ціна білих печериць з господарства – близько 37-38 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 39-41 грн/кг. Ціна білих печериць в мережі супермаркетів – 42-44 грн/кг. Ціна коричневих печериць з господарства – до 43 грн/кг. Ціна коричневих печериць на оптовому ринку – 43 грн/кг.

Гриба стає більше, продажі є.

Житомирська область

Ціна білих печериць з господарства – 38 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 43-45 грн/кг.

Попит стабільно хороший.

Чернігівська область

Ціна білих печериць з господарства – 35-36 грн/кг.

Попит середній.

Львівська область

Ціна білих печериць з господарства – 39-40 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 44-45 грн/кг. Ціна білих печериць в мережі супермаркетів – 48 грн/кг.

Попит стабільний.

Рівненська область

Ціна білих печериць на оптовому ринку – 42-43 грн/кг.

Попит середній.

Хмельницька область

Ціна білих печериць на оптовому ринку – 39-41 грн/кг.

Ситуація з попитом нестабільна.

Запорізька область

Ціна білих печериць на оптовому ринку – 45 грн/кг. Ціна гливи на оптовому ринку – 40 грн/кг.

Попит слабше, ніж минулого тижня.

Харківська область

Ціна білих печериць з господарства – 41 грн/кг.

Попит середній.

Одеська область

Ціна білих печериць з господарства – 38-40 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 42 грн/кг. Ціна білих печериць в мережі супермаркетів – 53 грн/кг. Ціна коричневих печериць в мережі супермаркетів – 59 грн/кг.

Кількість гриба збільшується.