Стали відомі ціни на гриби в різних регіонах України
У різних регіонах України ситуація з цінами на гриби достатньо схожа
Ситуація з продажем грибів стабільна. Деякі виробники повідомляють, що попит став трохи меншим за рахунок посилення карантинних обмежень.
Про це повідомляє UMDIS.
Київська область
Ціна білих печериць з господарства – близько 37-38 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 39-41 грн/кг. Ціна білих печериць в мережі супермаркетів – 42-44 грн/кг. Ціна коричневих печериць з господарства – до 43 грн/кг. Ціна коричневих печериць на оптовому ринку – 43 грн/кг.
Гриба стає більше, продажі є.
Житомирська область
Ціна білих печериць з господарства – 38 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 43-45 грн/кг.
Попит стабільно хороший.
Чернігівська область
Ціна білих печериць з господарства – 35-36 грн/кг.
Попит середній.
Львівська область
Ціна білих печериць з господарства – 39-40 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 44-45 грн/кг. Ціна білих печериць в мережі супермаркетів – 48 грн/кг.
Попит стабільний.
Рівненська область
Ціна білих печериць на оптовому ринку – 42-43 грн/кг.
Попит середній.
Хмельницька область
Ціна білих печериць на оптовому ринку – 39-41 грн/кг.
Ситуація з попитом нестабільна.
Запорізька область
Ціна білих печериць на оптовому ринку – 45 грн/кг. Ціна гливи на оптовому ринку – 40 грн/кг.
Попит слабше, ніж минулого тижня.
Харківська область
Ціна білих печериць з господарства – 41 грн/кг.
Попит середній.
Одеська область
Ціна білих печериць з господарства – 38-40 грн/кг. Ціна білих печериць на оптовому ринку – 42 грн/кг. Ціна білих печериць в мережі супермаркетів – 53 грн/кг. Ціна коричневих печериць в мережі супермаркетів – 59 грн/кг.
Кількість гриба збільшується.