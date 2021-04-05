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    Ціни на нафту падають після рішення країн ОПЕК+

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    На торгах ціни на нафту знижуються - Ціни на нафту падають після рішення країн ОПЕК+
    На торгах ціни на нафту знижуються
    Фото з відкритих джерел

    Країни ОПЕК+ поступово підвищуватимуть видобуток нафти

    У понеділок, 5 квітня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні під час торгів впали в ціні до $64,22 за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,99%.

    При цьому травневі ф'ючерси на нафту марки WTI впали до $60,88 за барель, втративши 0,93%.

    Як повідомлялося, країни ОПЕК+ домовилися підвищити видобуток нафти.

    Підвищення буде поступовим і почнеться з травня.

    Країни ОПЕК+ зможуть відновити видобуток нафти на 1,14 млн б/д протягом травня - липня.

    Очікується, що в травні обсяг збільшення складе 350 тис. б/д, стільки ж у червні і 441 тис. б/д в липні.

    Саудівська Аравія також послабить своє добровільне скорочення видобутку з травня.

    Після інформації про угоду ОПЕК+ ціни на нафту почали знижуватися.

    Нагадаємо, місяць тому в ОПЕК відмовилися від підвищення рівня видобутку у квітні.

    Між іншим, експорт нафти з Росії у 2020 році впав до мінімуму за останні 16 років через угоду ОПЕК+ і пандемію коронавірусу.

    До відома, доходи Росії від продажу нафти минулого року впали майже на 50%.

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    Теги: нафта ОПЕК ціни Саудівська Аравія
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