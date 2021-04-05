Ціни на нафту падають після рішення країн ОПЕК+

На торгах ціни на нафту знижуються

Країни ОПЕК+ поступово підвищуватимуть видобуток нафти

У понеділок, 5 квітня, зранку ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні під час торгів впали в ціні до $64,22 за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,99%.

При цьому травневі ф'ючерси на нафту марки WTI впали до $60,88 за барель, втративши 0,93%.

Як повідомлялося, країни ОПЕК+ домовилися підвищити видобуток нафти.

Підвищення буде поступовим і почнеться з травня.

Країни ОПЕК+ зможуть відновити видобуток нафти на 1,14 млн б/д протягом травня - липня.

Очікується, що в травні обсяг збільшення складе 350 тис. б/д, стільки ж у червні і 441 тис. б/д в липні.

Саудівська Аравія також послабить своє добровільне скорочення видобутку з травня.

Після інформації про угоду ОПЕК+ ціни на нафту почали знижуватися.

Нагадаємо, місяць тому в ОПЕК відмовилися від підвищення рівня видобутку у квітні.

Між іншим, експорт нафти з Росії у 2020 році впав до мінімуму за останні 16 років через угоду ОПЕК+ і пандемію коронавірусу.

До відома, доходи Росії від продажу нафти минулого року впали майже на 50%.