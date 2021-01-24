Прогноз погоди в Україні на неділю: дощі та ожеледиця

Середня температура вдень 3-8° тепла

В Україні у неділю, 24 січня, синоптики прогнозують невеликий дощ, на дорогах подекуди ожеледиця, повітря прогріється максимум до +11° на півдні.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Хмарно. Вночі в Карпатському регіоні помірний дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів, вдень в Україні невеликий, на Правобережжі місцями помірний дощ. На дорогах, крім південної частини країни, подекуди ожеледиця», – йдеться у прогнозі.

Вітер у неділю буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, крім більшості західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та Закарпатті 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині до 11°; на високогір'ї Карпат протягом доби близько 0°.

У Києві 24 січня вдень пройде невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Температура у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° з позначкою «плюс».

Зазначимо, вночі Київ накрив густий туман: водіям рекомендують знизити швидкість.