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    Події в Україні

    Прогноз погоди в Україні на неділю: дощі та ожеледиця

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    <p>У Києві 24 січня вдень пройде невеликий дощ</p> - Прогноз погоди в Україні на неділю: дощі та ожеледиця

    У Києві 24 січня вдень пройде невеликий дощ

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Середня температура вдень 3-8° тепла

    В Україні у неділю, 24 січня, синоптики прогнозують невеликий дощ, на дорогах подекуди ожеледиця, повітря прогріється максимум до +11° на півдні.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Хмарно. Вночі в Карпатському регіоні помірний дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів, вдень в Україні невеликий, на Правобережжі місцями помірний дощ. На дорогах, крім південної частини країни, подекуди ожеледиця», – йдеться у прогнозі.

    Вітер у неділю буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, крім більшості західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та Закарпатті 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині до 11°; на високогір'ї Карпат протягом доби близько 0°.

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    У Києві 24 січня вдень пройде невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Температура у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° з позначкою «плюс».

    Зазначимо, вночі Київ накрив густий туман: водіям рекомендують знизити швидкість.

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      Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна повітря вітер дощ
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