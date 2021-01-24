«Час йде на дні»: співаку Сергію Бабкіну поставили страшний діагноз

Тиждень тому Сергій Бабкін дізнався, що у нього дуже рідкісне захворювання очей

За словами музиканта, його захворювання «зустрічається раз на мільйон»

Популярний український співак Сергій Бабкін повідомив в Instagram тривожну новину: у нього діагностували дуже рідкісне захворювання очей. Зараз Бабкін потребує термінової операції.

За словами музиканта, необхідного обладнання в Україні немає, і тому він разом з дружиною Сніжаною вирушає до Відня.

«Тиждень тому я дізнався, що у мене дуже рідкісне захворювання очей. Це захворювання зустрічається раз на мільйон! Лікар сказав так: «Запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70% вашого центрального зору вже немає, ви сліпнете, Сергій. Час йде на дні!». Потрібного обладнання та відповідного препарату для здійснення даної операції в Україні немає! У країнах СНД – теж немає. Була знайдена клініка в Австрії, яка погодилася мене прийняти», — зазначив виконавець.

За його словами, операція запланована на 5 лютого.

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«Зараз ми займаємося організацією поїздки, а це, в карантинний час, капець, як складно! Операція запланована на 5 лютого. Тепер залишилося тільки успішно дістатися до Відня та минути десятиденний карантин, оскільки зір не дає мені багато часу», – резюмував Бабкін.