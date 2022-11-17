Євросоюз може розблокувати транш для Угорщини: подробиці від Reuters

За даними ЗМІ, уряд Орбана погодився розпочати судову реформу та боротьбу з корупцією

У вересні Єврокомісія вирішила заморозити виділення Угорщині 7,5 млрд євро через відсутність боротьби з корупцією

Євросоюз має намір розблокувати виплату великого траншу Угорщини у зв'язку з тим, що уряд Віктора Орбана погодився розпочати реформи судової системи та розпочати боротьбу з корупцією. Про це повідомляє Reuters.

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Угорщина може отримати до 14,7 млрд євро, або майже 10% ймовірного ВВП Угорщини у 2022 році. Заявлено, що схвалення виплати комісією ЄС залежить від того, чи Угорщина продовжуватиме реформи у сфері судової системи та заходи щодо боротьби з корупцією.

Недовіра до Орбану в Брюсселі різко зросла після загострення його позиції щодо прав мігрантів в Угорщині, а також посилення державного контролю над неурядовими організаціями, вченими, судами та ЗМІ.

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«Вони отримають гроші, але не без низки серйозних умов», – сказав високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Згідно з джерелами, наступне рішення Комісії щодо виплат Угорщини очікується вже 29 листопада. Комісія раніше заблокувала 7,2 млрд євро, призначених для Угорщини із фонду стимулювання ЄС.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія рекомендувала призупинити виділення Угорщині 7,5 млрд євро через відсутність боротьби з корупцією. З того часу уряд Орбана пообіцяв провести 17 реформ, спрямованих на оновлення антикорупційної системи.

У листопаді уряд Угорщини заблокував видачу Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро наступного року. Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки нового пакета.

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До слова, раніше стало відомо, що Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки. Таким чином, Будапешт нібито хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.