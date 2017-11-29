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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, коли з «Борисполя» запустять прямий авіарейс до Торонто

    Перельот триватиме близько 10 годин
    Найбільший український авіаперевізник «Міжнародні авіалінії України» запустить прямий рейс із Борисполя до канадського міста Торонто Про це повідомляє Routes. З 6 червня 2018 року за цим напрямком тричі на тиждень літатиме Boeing 767. З 3 жовтня кількість перельотів скоротять до двох на тиждень. Перельот триватиме близько 10
    • Вчора, 21:54
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    Аеропорт&nbsp;&laquo;Бориспіль&raquo;&nbsp;
    Аеропорт «Бориспіль» 

    Перельот триватиме близько 10 годин

    Найбільший український авіаперевізник «Міжнародні авіалінії України» запустить прямий рейс із Борисполя до канадського міста Торонто

    Про це повідомляє Routes.

    З 6 червня 2018 року за цим напрямком тричі на тиждень літатиме Boeing 767. З 3 жовтня кількість перельотів скоротять до двох на тиждень.

    Перельот триватиме близько 10 годин.

    На сайті МАУ вже можна замовити квитки на новий рейс.

    Наприкінці жовтня стало відомо, що між Києвом і Торонто запустять прямий авіарейс.

     До слова, катарська авіакомпанія Qatar Airways запускає два щоденні рейси із Києва до Дохи з 14 грудня 2017 року.

    Як повідомлялося, між Україною та Туреччиною будуть відкриті нові маршрути авіа- та паромного сполучення.

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