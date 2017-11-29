Стало відомо, коли з «Борисполя» запустять прямий авіарейс до Торонто
- Вчора, 21:54
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Аеропорт «Бориспіль»
Перельот триватиме близько 10 годин
Найбільший український авіаперевізник «Міжнародні авіалінії України» запустить прямий рейс із Борисполя до канадського міста Торонто
Про це повідомляє Routes.
З 6 червня 2018 року за цим напрямком тричі на тиждень літатиме Boeing 767. З 3 жовтня кількість перельотів скоротять до двох на тиждень.
Перельот триватиме близько 10 годин.
На сайті МАУ вже можна замовити квитки на новий рейс.
Наприкінці жовтня стало відомо, що між Києвом і Торонто запустять прямий авіарейс.
До слова, катарська авіакомпанія Qatar Airways запускає два щоденні рейси із Києва до Дохи з 14 грудня 2017 року.
Як повідомлялося, між Україною та Туреччиною будуть відкриті нові маршрути авіа- та паромного сполучення.