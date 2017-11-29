Стало відомо, коли з «Борисполя» запустять прямий авіарейс до Торонто

Перельот триватиме близько 10 годин

Найбільший український авіаперевізник «Міжнародні авіалінії України» запустить прямий рейс із Борисполя до канадського міста Торонто Про це повідомляє Routes. З 6 червня 2018 року за цим напрямком тричі на тиждень літатиме Boeing 767. З 3 жовтня кількість перельотів скоротять до двох на тиждень. Перельот триватиме близько 10



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Аеропорт «Бориспіль»

Перельот триватиме близько 10 годин

Найбільший український авіаперевізник «Міжнародні авіалінії України» запустить прямий рейс із Борисполя до канадського міста Торонто

Про це повідомляє Routes.

З 6 червня 2018 року за цим напрямком тричі на тиждень літатиме Boeing 767. З 3 жовтня кількість перельотів скоротять до двох на тиждень.

Перельот триватиме близько 10 годин.

На сайті МАУ вже можна замовити квитки на новий рейс.

Наприкінці жовтня стало відомо, що між Києвом і Торонто запустять прямий авіарейс.

До слова, катарська авіакомпанія Qatar Airways запускає два щоденні рейси із Києва до Дохи з 14 грудня 2017 року.

Як повідомлялося, між Україною та Туреччиною будуть відкриті нові маршрути авіа- та паромного сполучення.