Британці можуть залишитися без овочів через зростання цін на газ
Вирощування помідорів, огірків і перців в опалювальних теплицях стає більш витратним через зростання цін на газ
Сільгосппідприємства Великої Британії ризикують стати наступними жертвами енергетичної кризи, повідомляє Bloomberg.
Вирощування помідорів, огірків і перців в опалювальних теплицях стає більш витратним через зростання цін на газ.
Глава Консорціуму свіжої продукції Найджел Дженні вважає, що зростання рахунків за електроенергію є величезним додатковим тягарем для сільгоспвиробників, і деякі з них можуть скоротити або відкласти посіви до наступного сезону.
Ціни на газ в Європі останнім часом б'ють рекорди. Так, в середині вересня біржова вартість сировини досягла $ 950 за тисячу кубометрів.
За повідомленнями Європейської конфедерації профспілок, близько 3 млн жителів ЄС не зможуть дозволити собі опалювати будинки цієї зими через низькі зарплати.
Найвищий відсоток працюючих людей, у яких можуть виникнути з цим складності, був зафіксований на Кіпрі (45,6%), в Болгарії (42,8%), Литві (34,5%), Португалії (30,6%), Греції (28,7%), Італії (26,1%).
Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великобританії.