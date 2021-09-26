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    Економіка та фінанси

    Британці можуть залишитися без овочів через зростання цін на газ

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    Британці можуть залишитися без овочів через зростання цін на газ - Британці можуть залишитися без овочів через зростання цін на газ
    Британці можуть залишитися без овочів через зростання цін на газ
    Фото з відкритих джерел

    Вирощування помідорів, огірків і перців в опалювальних теплицях стає більш витратним через зростання цін на газ

    Сільгосппідприємства Великої Британії ризикують стати наступними жертвами енергетичної кризи, повідомляє Bloomberg.

    Вирощування помідорів, огірків і перців в опалювальних теплицях стає більш витратним через зростання цін на газ.

    Глава Консорціуму свіжої продукції Найджел Дженні вважає, що зростання рахунків за електроенергію є величезним додатковим тягарем для сільгоспвиробників, і деякі з них можуть скоротити або відкласти посіви до наступного сезону.

    Ціни на газ в Європі останнім часом б'ють рекорди. Так, в середині вересня біржова вартість сировини досягла $ 950 за тисячу кубометрів.

    За повідомленнями Європейської конфедерації профспілок, близько 3 млн жителів ЄС не зможуть дозволити собі опалювати будинки цієї зими через низькі зарплати.

    Найвищий відсоток працюючих людей, у яких можуть виникнути з цим складності, був зафіксований на Кіпрі (45,6%), в Болгарії (42,8%), Литві (34,5%), Португалії (30,6%), Греції (28,7%), Італії (26,1%).

    Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великобританії.

    Теги: ЄС газ ціни Велика Британія
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    Британці можуть залишитися без овочів через зростання цін на газ