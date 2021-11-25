Стало відомо, наскільки подорожчає м’ясо у 2022 році

Наразі виробники зазнають збитків через різке подорожчання кормів

З другого кварталу 2022 року ціни на м’ясо на споживчому ринку України зростуть щонайменше на 50%. Це стосується усіх видів м’яса, однак локомотивом подорожчання стануть ціни на свинину. Про це виданню agronews.ua розповів керівник Асоціації м’ясної галузі Микола Бабенко.

«Це буде продовольча катастрофа. У 2019 році ми попереджали про ризики перевитрат кормів в українському свинарстві. У 2020 році корми подорожчали на 50%. Тепер у 2021 році свинарі ризикують отримати збитки в одну-дві тис. грн на кожні 100 кг живої маси свиней», – пояснив експерт.

Наразі ціна закупівлі свиней підприємствами мʼясної галузі становить 45 грн/кг і українські свинарі скаржаться на збитки, оскільки ця ціна закупівлі або практично дорівнює собівартості, або навіть перевищує її.

«Ціни на мʼясо в світі можуть зрости з 2 кварталу 2022 року на 50%. Доходи українців найнижчі в Європі, а витрати на продукти харчування складають до 60% доходів, тоді як у країнах ЄС в 3-6 разів менше – 10-20% доходів населення витрачає на продукти. Українці вже недоїдають – у 2-3 рази менше споживають мʼяса та молока. Таке зростання цін на мʼясо – це продовольча катастрофа і загроза здоровʼю нації», – вважає Микола Бабенко.

Раніше повідомлялося, що Україна йде на рекорд з експорту м’яса.

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