Деякі продукти суттєво подорожчають до свят

Додасть в ціні хліб, а також сало та м’ясо

До кінця 2021 року для українців подорожчають популярні продукти харчування. За їжу доведеться платити набагато більше, незважаючи на те, що цього року фермери зібрали добрий урожай. Про це повідомляє «Сегодня».

Як розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, ціни зростають через тарифи на газ для підприємств.

«Зараз іде період цукроваріння, де активно використовується енергоносій. Якщо енергоносій у чотири рази дорожчий, ніж минулого року, цукор буде дешевшим? Соняшникова олія, курятина – все це використовує енергоносії і все це дуже подорожчало», – зазначив Пендзин.

За його словами, для українців на 2% подорожчає хліб, також зростуть ціни на сало та м’ясо. На вартість продуктів впливають не лише енергоносії, а й ціна на корм для тварин, а також скорочення обсягів виробництва.

Експерт прогнозує зростання цін на: соняшникову олію, цукор, м’ясо курей.

А за прогнозом директора аудиторської компанії Михайла Крапивки до кінця року продукти подорожчають на 5-15%. На їхню вартість вплине ажіотаж через свята – українці масово почнуть скуповувати товари, а це створить штучний дефіцит.

«Це обґрунтовано економічним принципом. Перед будь-якими святами підвищений попит на певні товари, продукти харчування. А коли попит зростає, з’являється можливість збільшити вартість, оскільки економіка інформаційна, і будь-яка інформація про підвищений попит завжди породжує зростання ціни. Це закономірно, так у нас відбувається щороку», – каже директор аудиторської компанії Михайло Крапивко.

Але подорожчають не всі продукти, а ті, які популярні для свят. Зокрема м’ясо, майонез, яйця, овочі, фрукти. Такі товари найчастіше українці використовують у повсякденному житті. Водночас, експерт звертає увагу на щомісячне подорожчання – воно становить приблизно 5%, але для українців це вже звичне.

«Якщо говорити про економічний фактор значного подорожчання, то варто враховувати, що врожай зібраний, що може заважати постачанню товарів? Логістика в локдаун працює. Тому може зіграти виключно психологічний фактор, якщо люди почнуть масово все купувати, хоча дефіциту на товари немає», – пояснює Крапивко.

Нагадаємо, названі причини, чому ціна соняшникової олії перевищить 100 грн за літр.

Також в Україні рекордно зросла собівартість цукру.

Тим часом молоко в Україні вже дорожче, ніж у Європі: названі причини.

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