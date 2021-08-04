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    Картельна змова. Чому олія – дороге задоволення та скільки вона мала б коштувати насправді

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    Ціна завищена штучно, вважають експерти - Картельна змова. Чому олія – дороге задоволення та скільки вона мала б коштувати насправді
    Ціна завищена штучно, вважають експерти

    Ціни на соняшникову олію будуть зростати і далі – прогноз аграріїв

    Ціна на рослинну олію в Україні набагато вища, ніж в європейських країнах. Вітчизняні підприємства виробляють понад 5,5 млн тонн соняшникової олії, хоча українці вживають всього 6%. Решта – йде на експорт. Про це повідомляє segodnya.ua.

    «Вартість олії в супермаркетах зараз варіюється від 66 гривень за 850 грамів до 72 гривень за 900 грамів, пів літра обійдеться українському покупцеві в 40 гривень. Такі ціни на вітчизняний продукт – не межа. Восени вартість соняшникової олії може підскочити до 100 гривень за літр», – йдеться в повідомленні.

    Для прикладу, в Бельгії літр соняшникової олії в магазині обійдеться в €1,29. У Німеччині – на €0,1 дорожче (приблизно 44 гривні). У сусідній Польщі соняшникова олія коштуватиме вдвічі дешевше, ніж в Україні, – близько 35 гривень за актуальним курсом. Україна – один із найбільших виробників соняшникової олії – 5,5 млн тонн продукту на рік.

    Експерти впевнені, що ціна завищена штучно.

    «Є такі поняття узгоджені дії або картельна змова. Якщо немає конкуренції, вам ніхто ціну знижувати не буде. Судячи з того, що в світі ціна впала на 10%, а у нас за місяць зросла на 30,5%, у нас не дуже сильно працює конкуренція. Значить, це питання до Антимонопольного комітету», – пояснює Олег Пендзин, економіст.

    За прогнозами експертів в цій галузі, ціна за літр олії восени може підскочити до 100 грн/л.

    За словами Леоніда Кірути, аграрія, який у 2021 році засіяв 300 гектарів землі, ціна на продукт не повинна перевищувати 25 гривень.

    «Якщо це потужне переробне підприємство, з тонни соняшника воно має близько 400 літрів олії на виході. Торік ми мали майже тисячу тонн. Вважайте 400 тонн олії. Я не можу сказати, що вона 40 гривень має коштувати за літр. Моє бачення – 25−30 гривень, не більше», – впевнений аграрій.

    Раніше стало відомо, що соняшникова олія в Україні найближчим часом подорожчає на 30%. Вже восени ціна за літр продукту складе 100 гривень.

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    Теги: експорт ціни українці Україна
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    Картельна змова. Чому олія – дороге задоволення та скільки вона мала б коштувати насправді