Статки Маска за тиждень зросли на $2 млрд



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Наразі статки Ілона Маска оцінюються у $22,9 млрд

Ринкова капіталізація Tesla досягла $53 млрд

Статки засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска за тиждень зросла на $2 млрд і досягли $22,9 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

Це сталося завдяки тому, що виробник електрокарів Tesla відзвітував про прибуток у третьому кварталі 2019 року. Після закриття торгів 23 жовтня Tesla повідомила про те, що заробила $1,86 на одну акцію.

Скоригований прибуток компанії склав $342 млн. За наступний тиждень ціна акцій Tesla зросла майже на 24%.

Загалом ринкова капіталізація Tesla досягла $53 млрд. Це дозволило виробникові електрокарів обігнати таких гігантів автопрому, як General Motors і BMW.

До слова, президент США Дональд Трамп за останній рік опустився на 16 рядків у рейтингу найбагатших громадян США за версією журналу Forbes.