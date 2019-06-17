Ілон Маск видалив свою сторінку у мікроблозі Twitter



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Глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск

Винахідник автомобілів Tesla втратив мільйони підписників

Глава компаній SpaceX і Tesla кілька годин тому написав у своєму мікроблозі Twitter про те, що він тільки що видалив свою сторінку, підписниками якої були 27 мільйонів людей. Ніяких пояснень не було. Мікроблог Маска тепер називається Daddy Dotcom.

Як повідомляв «Главком», американський виробник електрокарів Tesla може збанкрутувати за 10 місяців, якщо радикально не перегляне бюджет. Про це стало відомо з викладеного у мережу листа засновника компанії Ілона Маска до своїх підлеглих.

Нещодавно компанія зібрала додатково 2,7 мільярдів доларів фінансування, але виробництво витрачає настільки великі кошти, що цього не вистачить і на рік, йдеться зі звернення Маска до працівників. Щоб попередити банкрутство, Маск анонсував ініціативу з урізання витрат: спеціальні групи експертів шукатимуть, де зменшити видатки, включаючи запчастини автівок, зарплати і подорожі працівників та оренду приміщень.