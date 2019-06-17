  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ілон Маск видалив свою сторінку у мікроблозі Twitter

    • Розсилка
    Глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск - Ілон Маск видалив свою сторінку у мікроблозі Twitter
    Глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск

    Винахідник автомобілів Tesla втратив мільйони підписників

    Глава компаній SpaceX і Tesla кілька годин тому написав у своєму мікроблозі Twitter про те, що він тільки що видалив свою сторінку, підписниками якої були 27 мільйонів людей. Ніяких пояснень не було. Мікроблог Маска тепер називається Daddy Dotcom.

    musk

    Як повідомляв «Главком», американський виробник електрокарів Tesla може збанкрутувати за 10 місяців, якщо радикально не перегляне бюджет. Про це стало відомо з викладеного у мережу листа засновника компанії Ілона Маска до своїх підлеглих.

    Нещодавно компанія зібрала додатково 2,7 мільярдів доларів фінансування, але виробництво витрачає настільки великі кошти, що цього не вистачить і на рік, йдеться зі звернення Маска до працівників. Щоб попередити банкрутство, Маск анонсував ініціативу з урізання витрат: спеціальні групи експертів шукатимуть, де зменшити видатки, включаючи запчастини автівок, зарплати і подорожі працівників та оренду приміщень.

    Читайте також
    Ілон Маск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ