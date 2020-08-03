В Україні статус безробітного мають понад пів мільйона людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом січня-липня 2020 року послугами служби зайнятості скористалися понад 1,7 млн українців

Найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації устаткування, працівники сфери торгівлі та послуг - Держстат

В Україні станом на 3 серпня 2020 року статус безробітного мають 506 тисяч українців. Допомогу по безробіттю отримують 426 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

За даними пресслужби, протягом січня-липня 2020 року послугами служби зайнятості скористалися понад 1,7 млн українців, які шукали роботу, з них майже 900 тисяч мали статус зареєстрованого безробітного.

За сприяння центрів зайнятості було працевлаштовано 370 тисяч громадян, з них 220 тисяч зареєстрованих безробітних.

З початку дії карантину (з 12 березня по 31 липня 2020 року) статус безробітного отримали 395 тисяч осіб, що на 71% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Однак останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних уповільнилося. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні - 75 тисяч осіб, у липні - 68 тисяч.

За даними пресслужби, серед 506 тисяч безробітних:

за статтю: чоловіки - 211 тисяч (або 42%), жінки - 295 тис. осіб (58%);

за віковими групами: 31% - до 35 років; 29% - від 35 до 45 років; 26% - від 45 до 55 років, 14% - у віці понад 55 років;

за освітою: 51% - вища освіта, 32% - професійно-технічна освіта, 17% - загальна середня освіта.

У Держстаті поінформували, що найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації устаткування, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно меншим був попит на професіоналів – інспекторів, провізорів, економістів, інженерів та лікарів.

Нагадаємо, за даними Держстату, I кварталі 2020 року кількість безробітних у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.