В Україні кожен п'ятий працює без трудової книжки – Держстат



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За даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у 2019 році в Україні становило 3460,4 тисяч осіб

Всього без оформлення трудової книжки працюють 3404,1 тисяч осіб - це 20,6% від усіх тих, хто працює

В Україні кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у першому кварталі 2020 року становило 20,6% від загальної кількості тих, хто працює. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зазначається, що всього без оформлення трудової книжки працюють 3404,1 тисяч осіб.

За даними статистичного відомства, у першому кварталі 2020 року з числа неформально зайнятих працювали за наймом 1509,9 тисяч осіб, не за наймом - 1894,2 тисяч осіб.

За останній квартал кількість неформально зайнятих скоротилася на 1,6% (у 2019 році - 3460,4 тисяч осіб).

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у 2019 році в Україні становило 3460,4 тисяч осіб.

Як повідомлялося, у Центрі зайнятості розповіли, на які зарплати можуть розраховувати українці.

Як відомо, станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Нагадаємо, у Службі зайнятості розповіли, як підтримують безробітних під час карантину через Covid-19.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.



