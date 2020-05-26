Страховиків зобов'яжуть публікувати аудитовану звітність



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У Нацбанку хочуть, щоб страхові компанії публікували аудитну звітність за міжнародними стандартами

Рожкова обіцяє вже з 2021 року змінити форму і частоту подачі фінансової звітності страховиків

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова обіцяє з наступного року змінити форму і частоту подачі аудитної звітності страховиків. Про це Рожкова розповіла в інтерв'ю FinClub.

«Зараз звітність побудована дуже складно, в ній важко щось зрозуміти. Другий момент – це її періодичність. Страхові компанії не можуть звітувати раз на квартал або тим паче раз на рік. Очевидно, що з 1 липня ані суть, ані частота подання звітності не зміняться. Але сподіваюся, що станом на 1 липня ми вже будемо готові обговорити з ринком плановані зміни. Їх впровадження – це питання як мінімум наступного року», – заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Крім того, Нацбанк планує провести роботу з аудиторами.

«Зараз банки зобов’язані публікувати аудитну звітність за міжнародними стандартами. Такі ж вимоги ми плануємо поширити і на страхові компанії», – пообіцяла Катерина Рожкова.

Як повідомлялося, Нацбанк хоче скасувати держрегулювання автоцивілки.