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    Думки вголос

    Провал «вагнерівської» спецоперації: Зеленський незабаром стане зіркою фільму Bellingcat

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Провал «вагнерівської» спецоперації: Зеленський незабаром стане зіркою фільму Bellingcat

    У Зеленського є шанс отримати Оскар ... за ганебний провал спецоперації щодо «вагнерівців»

    Мовою оригіналу

    Хочу поздравить Володимир Зеленський с тем, что он скоро станет звездой в фильме, который выйдет в следующем году на стриминговом сервисе Netflix. Фильм будет о том, как и кем была разработана и реализовывалась операция против вагнеровцев. А так же о том кем и как она была потом сорвана. Так вот, Владимиру Александровичу там будет посвящено немало времени. И отдельно расскажут о роли Ермака.

    Информацию для фильма помогает получить команда Bellingcat, которые помогали голландским властям в расследовании MH-17, установили личности сотрудников ФСБ, ответственных за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании, опубликовали расследование с доказательствами артиллерийских обстрелов Украины с российской территории. Так что сбор информации будет в надежных руках. А у Зеленского есть шанс взять Оскар ... за позорный факап с вагнеровцами.

    Так что поздравляю, Владимир Александрович. У Вас наступают «веселые» времена. И это точно.

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: ФСБ Володимир Зеленський Оскар
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