Провал «вагнерівської» спецоперації: Зеленський незабаром стане зіркою фільму Bellingcat

У Зеленського є шанс отримати Оскар ... за ганебний провал спецоперації щодо «вагнерівців»

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Хочу поздравить Володимир Зеленський с тем, что он скоро станет звездой в фильме, который выйдет в следующем году на стриминговом сервисе Netflix. Фильм будет о том, как и кем была разработана и реализовывалась операция против вагнеровцев. А так же о том кем и как она была потом сорвана. Так вот, Владимиру Александровичу там будет посвящено немало времени. И отдельно расскажут о роли Ермака.

Информацию для фильма помогает получить команда Bellingcat, которые помогали голландским властям в расследовании MH-17, установили личности сотрудников ФСБ, ответственных за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании, опубликовали расследование с доказательствами артиллерийских обстрелов Украины с российской территории. Так что сбор информации будет в надежных руках. А у Зеленского есть шанс взять Оскар ... за позорный факап с вагнеровцами.

Так что поздравляю, Владимир Александрович. У Вас наступают «веселые» времена. И это точно.

Джерело: блог Борислава Берези

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