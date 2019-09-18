Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу «Турецький потік»



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Газогін «Турецький потік» планують ввести в експлуатацію до кінця 2019 року

Скарга була залишена без розгляду у зв'язку з відсутністю в позивача «волі до оскарження»

Верховний адміністративний суд Болгарії повідомив про припинення провадження у справі, пов'язаній зі спором про вибір підрядника для будівництва ділянки газопроводу «Турецький потік» на території країни.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на дані суду.

Як зазначається, суд залишив без розгляду подану консорціумом «Газовий розвиток і розширення в Болгарії» скаргу на рішення Комісії про захист конкуренції, відповідно до якої підрядником має стати італійсько-саудівський консорціум Arkad.

В ухвалі суду вказано, що скарга була залишена без розгляду у зв'язку з відсутністю в позивача «волі до оскарження», підтвердженням чого став письмовий запит до болгарської філії компанії - учасниці консорціуму Completions Development, яка, своєю чергою, афільована з «Трубною металургійною компанією».

Своєю чергою, видання «Радіо Болгарія» відзначає, що Верховний адмінсуд своїм рішенням дозволив будівництво «Турецького потоку» через територію країни.

Раніше Сербія запустила будівництво ділянки «Турецького потоку».

Як відомо, газогін «Турецький потік» планують ввести в експлуатацію до кінця 2019 року