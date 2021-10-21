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    На трасі Київ-Одеса знову сталася смертельна ДТП з вантажівками

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    Поліцейські встановлюють обставини ДТП на 451 км траси Київ &ndash; Одеса за участю двох вантажних автомобілів - На трасі Київ-Одеса знову сталася смертельна ДТП з вантажівками
    Поліцейські встановлюють обставини ДТП на 451 км траси Київ – Одеса за участю двох вантажних автомобілів
    фото: Нацполіція

    На 451 кілометрі траси тягач зіткнувся з іншою вантажівкою

    В Одеській області сталася аварія на трасі Київ-Одеса. На 451 кілометрі траси тягач зіткнувся з іншою вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі. Про це повідомляє поліція Одеської області.

    Попередньо встановлено, що водій першої вантажівки, рухаючись в напрямку Одеси, не впорався із керуванням, в результаті чого зіткнувся з припаркованим тягачем.

    Від удару перший транспортний засіб загорівся, а його кермувальник загинув.

    «Зараз на місці події рятувальники проводять роботи з пожежогасіння. Поліцейські вирішують питання про її правову кваліфікацію», – розповіли в поліції.

    Правоохоронці попереджають, що на даній ділянці дороги тепер обмежено рух, в бік Одеси він здійснюється по одній смузі.

    Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Одеса сталася масова ДТП. Попередньо, вантажівка влетіла в автомобілі, які зупинилися через іншу аварію. В результаті 3 людини загинули та 12 постраждали.

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    Теги: ДТП Київ дороги Одеса вантажівки Одещина машини аварія рятувальники
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    На трасі Київ-Одеса знову сталася смертельна ДТП з вантажівками