Погрози президенту. Суд над Фединою та Марусею Звіробій: хроніка слухань

Софія Федина і Маруся Звіробій у львівській кав’ярні під час онлайн-стріму з погрозами президенту Володимиру Зеленському

Софія Федина і Маруся Звіробій у львівській кав’ярні під час онлайн-стріму з погрозами президенту Володимиру Зеленському

Обвинувачені нардепка і волонтерка вимагають особистої присутності Володимира Зеленського на суді. Але прокурори і потерпілий президент проігнорували чергове засідання

Галицький районний суд Львова 25 лютого в черговий раз не зумів провести підготовче засідання за обвинуваченням волонтера Марусі Звіробій (Олени Біленької) і народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини за ч.2 ст. 28 ч.1 ст.346 КК України («Погроза або насильство щодо державного діяча»).

Про це повідомляє «Главком» із засідання суду.

До суду не з’явилися двоє прокурорів. За словами головуючої судді Ірини Волоско, один із них на лікарняному, інший – у відрядженні.

– Я вже хочу розпочати судове засідання й рухатися вперед. Ми дуже довго топчемося у підготовчому судовому засіданні. Я не прихильник тривалого розгляду справ, – сказала суддя перед початком засідання.

Також не прибув на засідання й президент Володимир Зеленський, який у цій справі проходить потерпілим. Від Офісу президента надійшло повідомлення, що глава держави не може бути присутній через щільний робочий графік.

– Присутність потерпілого Володимира Зеленського є критично необхідною на засіданні. Нам треба зрозуміти рівень його потерпілості після показу стріму. Так само у нас викликає запитання, чому потерпілий традиційно не з’являється. Адже він знаходить час для написання дописів (у соціальних мережах – «Главком») про ковзанки та різні емоції, але відповідати за свою реакцію на відведення військ він не хоче, – наголосила обвинувачена Софія Федина.

На судове засідання вільним слухачем прийшов колишній Голова Верховної Ради, а нині нардеп Андрій Парубій

Більш емоційніше висловилася інша обвинувачена Маруся Звіробій. Вона сказала, що хоче бачити у суді Володимира Зеленського із довідкою від психіатра та нарколога, «оскільки маю сумніви в його адекватності».

Треба додати, що пані Звіробій нині балотується кандидатом у нардепи від «Європейської солідарності» на довиборах до парламенту у 87 окрузі на Івано-Франківщині. До речі, ЦВК зареєструвало її як Марусю Степанівну Звіробій-Біленьку, а в суді вона ще проходить за старим прізвищем та ім’ям – Олена Біленька.

Адвокат Звіробій Євгенія Тонконожко нагадала, що в обвинувачених та потерпілого є відповідні процесуальні права та обов’язки. І обов’язком потерпілого є відвідування засідань за викликом суду.

– І в Олени Біленької та Софії Федини також щільні робочі графіки, але вони свої обов’язки виконують належним чином і з’являються до суду за першим викликом. А потерпілий, який є основою фігурою, чомусь стверджує, що щільний робочий графік – це поважна причина, – заявила захисниця.

Оскільки не прийшли прокурори і президент, наступне засідання перенесено на 8 квітня.

Додамо, що санкція ч.1 ст.346 КК України, за якою судять обвинувачених, передбачає максимальне покарання - до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Галицький районний суд Львова вперше призначив підготовче засідання у справі Федини і Звіробій ще 12 серпня 2020 року. З того часу справа не рушилася з місця через різні причини. Зокрема, адвокати сторони захисту заявляли відвід судді Ірині Волоско; ще кілька разів засідання переносилися.

Нагадаємо, що 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», – вважає політик.