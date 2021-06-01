«Сумигаз» повністю завершив процедуру анбандлінгу
Клієнтами АТ «Сумигаз» є понад 4 тисячі підприємств, установ і організацій та 386 тисяч сімей
АТ «Сумигаз» вийшло із засновників компанії-постачальника ТОВ «Сумигаз Збут». Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно з Директивою 2009/73/ЄС. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.
АТ «Сумигаз» завершило процедуру виходу зі складу засновників ТОВ «Сумигаз Збут», тим самим повністю виконало умови ефективного анбандлінгу з позиції як українського, так і європейського законодавства.
Вихід зі складу засновників – тобто повне розділення власності – є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ «Сумигаз» провело більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС.
Компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала всі етапи анбандлінгу з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:
- юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;
- функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;
- поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності й публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ «Сумигаз», так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;
- інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;
- поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.
У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України «Про ринок природного газу», оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.
Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Сумигаз», поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства – у звіті цієї організації за 2020 рік статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%.