«Сумигаз» повністю завершив процедуру анбандлінгу

Клієнтами АТ «Сумигаз» є понад 4 тисячі підприємств, установ і організацій та 386 тисяч сімей

АТ «Сумигаз» вийшло із засновників компанії-постачальника ТОВ «Сумигаз Збут». Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно з Директивою 2009/73/ЄС. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.

АТ «Сумигаз» завершило процедуру виходу зі складу засновників ТОВ «Сумигаз Збут», тим самим повністю виконало умови ефективного анбандлінгу з позиції як українського, так і європейського законодавства.

Вихід зі складу засновників – тобто повне розділення власності – є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ «Сумигаз» провело більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС.

Компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала всі етапи анбандлінгу з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності й публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ «Сумигаз», так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України «Про ринок природного газу», оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.

Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Сумигаз», поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства – у звіті цієї організації за 2020 рік статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%.

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» єдина на території Сумської області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. Система газопостачання Сумщини – це 12 тисяч км газових мереж. Клієнтами компанії є понад 4 тисячі підприємств, установ і організацій та 386 тисяч сімей, що становить 75% від загальної кількості домогосподарств області. Річний обсяг розподілу складає близько 600 млн. м3 природного газу. АТ »Сумигаз» забезпечує робочими місцями 1,9 тис. працівників та належить до одного із найбільших платників податків у Сумській області.