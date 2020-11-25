«Сумигаз» впроваджує пілотний проєкт редизайну газової системи

У Калинівці Роменського району замінено 10.7 км підземних сталевих газопроводів на сучасні поліетиленові

Фахівці АТ «Сумигаз» реалізували пілотний проєкт із редизайну газової системи на окремих ділянках у Роменському районі на Сумщині. Роботи здійснюються для продуктивного використання мереж та приведення їхніх потужностей до сучасного попиту.

Так, у Калинівці Роменського району для ефективного використання газорозподільної системи здійснили демонтаж надлишкового обладнання та перепрокладання ділянок мережі. Замінено 10.7 км підземних сталевих газопроводів на сучасні поліетиленові. Демонтовано 3 морально та фізично застарілі шафові газорегуляторні пункти, які замінили одним потужним українського виробництва RGC Production.

Проведено реконструкцію газопроводів-вводів до 114 будинків населеного пункту. Роботи провели у стислі терміни – протягом місяця силами фахівцями компанії, заходи здійснені на виконання інвестиційної програми відповідно до «Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 рік газорозподільного підприємства АТ «Сумигаз».

«Редизайн системи газорозподілу є дійсно актуальним і складним завданням, адже значна частина мереж не продуктивні, є потреба зменшити наявну потужність в кілька разів. Це виклик для газорозподілу в Україні. Пілотний проєкт дає можливість компанії напрацювати досвід та експертизу, адже для реконструкції ділянок майже немає універсальних рішень», – зазначає технічний директор АТ «Сумигаз» Микола Мурчич.