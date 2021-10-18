Супермаркети Lidl зайдуть на український ринок? Відповідь компанії

Магазини Lidl відкрито у 32 країнах світу, але не в Україні

Lidl «постійно аналізує потенційні можливості розширення та аналізує умови місцевого ринку і потенціал клієнтів»

Компанія Schwarz Group, яка володіє мережею супермаркетів Lidl, прокоментувала можливий вихід на український ринок. Там зазначили, що поки не готові говорити про потенційне розширення. Про це йдеться у відповіді компанії на запит «Бабеля».

«Lidl постійно аналізує потенційні можливості розширення та аналізує умови місцевого ринку і потенціал клієнтів. Будь ласка, зрозумійте, що наразі ми не можемо коментувати потенційні цільові країни, місця розташування магазинів чи дати відкриття», — зазначили у Schwarz Group.

У компанії підкреслили, що цінують «прозору та надійну комунікацію» і триматимуть в курсі подій своїх співробітників та інші зацікавлені сторони «по мірі необхідності».

Нагадаємо, 16 жовтня німецькому профільному виданні Lebensmittel Zeitung із посиланням на внутрішні документи компанії стало відомо, що мережа супермаркетів Lidl планує вийти на український ринок. У компанії навіть призначили головного менеджера. В Україні Lidl нібито планує конкурувати з АТБ.

Lidl – німецька міжнародна мережа супермаркетів. Перший магазин бренду відкрили 1973 року в місті Людвігсгафен. У 1990-х роках магазини Lidl почали з’являтися за межами Німеччини, а за кілька років вони з’явилися по всій Європі, ідеться на сайті компанії. Магазини Lidl відкрито у 32 країнах світу, зокрема у Сербії, Швейцарії, Великобританії та США. У них працює понад 310 тис. осіб.

Як повідомлялося, ягода з України потрапила до німецької міжнародної мережі супермаркетів. Українська лохина ТМ BigBlue з’явилася на полицях однієї з найбільш вимогливих і великих мереж супермаркетів у світі – Lidl.