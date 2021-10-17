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    У Польщі після ліквідації сексшопу люди розхапали товар зі смітника

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    Викинутий асортимент магазину поляки розмели - У Польщі після ліквідації сексшопу люди розхапали товар зі смітника
    Викинутий асортимент магазину поляки розмели
    Фото з відкритих джерел

    Місцеві жителі атакували сміттєві баки з товарами для дорослих

    У Вроцлаві після 16 років роботи закрили магазин для дорослих «Beatе Ushe». Усе, що не продали викинули просто на смітник. Про це повідомляє InPoland.

    15 жовтня у Вроцлаві сексшоп, який раніше заявив про своє закриття, викинув залишок асортименту товару у сміттєвий бак. Втім, полежали товари для дорослих недовго.

    Хтось повідомив про «полуничний» зміст контейнера у соцмережі. Кликати двічі не довелося, люди набігли і розмели все, що знайшли у сміттєвому баку.

    Зазначається, що найбільшим попитом користувалися вібратори.

    Нагадаємо, Російська православна церква (РПЦ) заборонила своїм священникам освячувати секс-шопи, нічні клуби та лікарні, де роблять аборти.

    Також раніше Милованов прокоментував звільнення працівниці ЦВК. Милованов зазначив, що цькувати людей за сексуальну іграшку неприйнятно.

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    Теги: Польща магазин
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    У Польщі після ліквідації сексшопу люди розхапали товар зі смітника