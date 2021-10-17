У Польщі після ліквідації сексшопу люди розхапали товар зі смітника

Місцеві жителі атакували сміттєві баки з товарами для дорослих

У Вроцлаві після 16 років роботи закрили магазин для дорослих «Beatе Ushe». Усе, що не продали викинули просто на смітник. Про це повідомляє InPoland.

15 жовтня у Вроцлаві сексшоп, який раніше заявив про своє закриття, викинув залишок асортименту товару у сміттєвий бак. Втім, полежали товари для дорослих недовго.

Хтось повідомив про «полуничний» зміст контейнера у соцмережі. Кликати двічі не довелося, люди набігли і розмели все, що знайшли у сміттєвому баку.

Зазначається, що найбільшим попитом користувалися вібратори.

Нагадаємо, Російська православна церква (РПЦ) заборонила своїм священникам освячувати секс-шопи, нічні клуби та лікарні, де роблять аборти.

Також раніше Милованов прокоментував звільнення працівниці ЦВК. Милованов зазначив, що цькувати людей за сексуальну іграшку неприйнятно.