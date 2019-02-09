Світова організація торгівлі дозволила Південній Кореї ввести санкції проти США



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Штаб-квартира СОТ

СОТ надала Південній Кореї «формулу санкцій», якщо США введуть мита на інші групи товарів

Світова організація торгівлі (СОТ) дозволила Південній Кореї ввести санкції проти США на суму 84,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення пов'язане з тим, що США в 2013 році ввели антидемпінгові санкції на пральні машинки з Південної Кореї, пише ЗМІ.

Зазначається, що сума, на яку можна ввести санкції, значно менше 711 мільйонів доларів, які запрошувала Південна Корея.

У той же час, СОТ надала країні «формулу санкцій», яку Південна Корея може використовувати, якщо США введуть мита на інші групи товарів.

До слова, раніше Китай розкритикував доповідь США щодо виконання Пекіном норм СОТ.

Джерело: Новое Время