Світовий банк призначив нового відповідального за Україну



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Аруп Банерджі очолює узгодження та впровадження кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначає майбутні напрямки програм

Аруп Банерджі став новим директором у справах Білорусі, Молдови та України

Світовий банк призначив Арупа Банерджі новим директором у справах Білорусі, Молдови та України. Про це повідомили у пресслужбі банку.

«Світовий банк радий повідомити про призначення пана Арупа Банерджі директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на новій посаді пан Банерджі керуватиме співпрацею Банку з урядами та партнерами у трьох країнах. Він очолює узгодження та впровадження кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначає майбутні напрямки програм. Аруп Банерджі співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), щоб зміцнити результати Групи Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні.

До призначення на цю посаду пан Банерджі, громадянин Індії, був регіональним директором Світового банку у країнах Європейського Союзу, де здійснював загальне керівництво операційною, стратегічною та інформаційною роботою.

З липня 2016 року і до лютого 2020-го директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України була пані Сату Кахконен. У лютому 2020-го року її призначено директором Світового банку у справах Індонезії та Східного Тимору.

Раніше Світовий банк призначив нового віце-президента у справах Європи.

Як повідомлялося, Світовий банк виділив Україні $350 млн позики.