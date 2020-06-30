  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Світовий банк призначив нового відповідального за Україну

    • Розсилка
    Аруп Банерджі&nbsp;очолює узгодження та впровадження кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначає майбутні напрямки програм - Світовий банк призначив нового відповідального за Україну
    Аруп Банерджі очолює узгодження та впровадження кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначає майбутні напрямки програм

    Аруп Банерджі став новим директором у справах Білорусі, Молдови та України

    Світовий банк призначив Арупа Банерджі новим директором у справах Білорусі, Молдови та України. Про це повідомили у пресслужбі банку.

    «Світовий банк радий повідомити про призначення пана Арупа Банерджі директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на новій посаді пан Банерджі керуватиме співпрацею Банку з урядами та партнерами у трьох країнах. Він очолює узгодження та впровадження кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначає майбутні напрямки програм. Аруп Банерджі співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), щоб зміцнити результати Групи Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні.

    До призначення на цю посаду пан Банерджі, громадянин Індії, був регіональним директором Світового банку у країнах Європейського Союзу, де здійснював загальне керівництво операційною, стратегічною та інформаційною роботою.

    З липня 2016 року і до лютого 2020-го директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України була пані Сату Кахконен. У лютому 2020-го року її призначено директором Світового банку у справах Індонезії та Східного Тимору.

    Раніше Світовий банк призначив нового віце-президента у справах Європи.

    Як повідомлялосяСвітовий банк виділив Україні $350 млн позики.

    гроші Світовий банк робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ