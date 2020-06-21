Україна отримає допомогу в 1 млрд доларів від Світового банку



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В цьому році очікується допомога й від Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії

Економіка країни очікує перший транш у липні

Також Україна до кінця року отримає допомогу від МВФ і Єврокомісії. Це говорить про те, що в Україні досить низька продуктивність праці, і для цього існує цілий ряд факторів

Світовий банк надасть Україні допомогу в розмірі одного мільярда доларів до кінця року. Перший транш у 350 мільйонів очікується в липні. Про це в інтерв’ю виданню Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, в цьому році очікується допомога й від Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії.

«По зовнішніх джерелах, то передбачається отримання декількох запозичень. Насамперед, це виплати МВФ до кінця 2020-го (перший транш – 2,1 млрд доларів, сума другого і третього – 1,4 млрд доларів). Також плануємо отримати макрофінансову допомогу від Європейської комісії (обсяг 1,2 млрд євро + 0,5 млрд євро), а ще 1 млрд доларів від Світового банку до кінця 2020 року (в липні надійде 350 млн доларів)», – сказав Марченко.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд планує в вересні цього року провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого буде прийняте рішення про виділення наступного траншу Умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах програми Stand-By оприлюдненій у відкритому доступі.

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