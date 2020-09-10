Танкер Delfi відбуксирували до порту Чорноморськ



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Сьогодні вночі танкер забрали з узбережжя Одеси

Наразі танкер направився для швартування біля причалу №24

Аварійний танкер Delfi близько 14.00 прибув до нафтогавані порту Чорноморськ. Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що сьогодні вночі танкер зняли з мілини на узбережжі Одеси і в супроводі плавкрана «Атлас-4» та буксирів «Топаз» і «Діамант» відбуксирували до порту Чорноморськ.

«10 вересня близько 14.00 год танкер Delfi, що буксирували до порту Чорноморськ буксири «Топаз» і «Діамант», минув Бурлачу балку і направився для швартування біля причалу №24. Наразі триває швартування судна у нафтогавані порту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 вересня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що танкер Delfi забрали з одеського пляжу.

7 вересня підняття танкера Delfi вкотре відклали.

Раніше повідомлялося, що у Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.

Як повідомлялося, операцію зняття танкера з мілини і буксирування до Чорноморська здійснили фахівці компанії «Краншип» на замовлення стивідора Одеського порту «Бруклін-Київ».