У Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi



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У Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi

Танкер після підготовки планують перемістити на глибину, обв’язати між баржею та плавкраном і вивести з акваторії.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у Одесі розпочато заключний етап операції з підняття затонулого танкера Delfi.

Про це Криклій повідомив у facebook.

За його словами, біля берегів Одеси почалася заключна стадія робіт з відбуксирування затонулого танкера Delfi.

«Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкеру Delfi. Усі випробування завершені, екологічний стан – у нормі, і повна готовність до завершальної операції», – написав Криклій.

Він додав, що танкер після підготовки планують перемістити на глибину, обв’язати між баржею та плавкраном і вивести з акваторії.

До цих заходів залучені Адміністрація морських портів та кілька комерційних підприємств.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, на корпусі танкера Delfi за 9 місяців утворилася величезна пробоїна. Її доведеться герметизувати.

Нагадаємо, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають.

26 серпня було завершено перший етап підйому танкера Delfi в Одесі. Напередодні вдень його поставили на кіль.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.