Підняття танкера Delfi вкотре відклали



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Фото: cfts.org.ua

Наразі тривають роботи з герметизації судна, після чого його відбуксирують до порту Чорноморськ

Фахівці компанії «Краншип» відклали підняття з мілини і видалення з пляжної зони Одеси аварійного танкера Delfi через виявлену 6 вересня пробоїну в кормовій частині корпусу. Наразі тривають роботи з герметизації судна, після чого його відбуксирують до порту Чорноморськ.

Про це сьогодні розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

«Згідно з погодженим планом робіт, які ведуться навіть у нічну пору, фахівці компанії «Краншип» планували зняти танкер з мілини в ніч на 7 вересня й відбуксирувати до порту Чорноморськ. Однак після прискіпливого обстеження корпусу водолазами виявлено у кормовій частині корпусу судна додаткові пробоїни. Наразі тривають роботи з відкачки води з танків, щоб ліквідувати пошкодження корпусу судна», - зазначив Куций.

За його словами, лише після завершення робіт з герметизації танкера його буде прикріплено до понтонів, плавкрана «Атлас-4» і видалено з пляжної зони Одеси. Оскільки робота складна, назвати фінальні терміни її завершення важко.

«Сподіваємось, що через день-два аварійний танкер все-таки буде піднято з мілини й відбуксировано до Чорноморського порту», - резюмував очільник ОДА.

Раніше повідомлялося, що у Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, на корпусі танкера Delfi за 9 місяців утворилася величезна пробоїна. Її доведеться герметизувати.

Також, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають.

26 серпня було завершено перший етап підйому танкера Delfi в Одесі. Напередодні вдень його поставили на кіль.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.

Джерело: Укрінформ