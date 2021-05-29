Україна знизила виробництво волоських горіхів на 10%

Незважаючи на те, що 99% горіхів вирощується в господарствах населення, Україна активно експортує цей продукт

Основними покупцями волоських горіхів на світовому ринку в 2020 році були: Франція, Туреччина та Греція

У 2020 році в Україні було вирощено 113,4 тис. тонн волоських горіхів, що на 10% нижче обсягів виробництва попереднього року. Основною причиною скорочення було зменшення врожайності та незначне зниження площ під насадженнями горіхів, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Незважаючи на те, що 99% горіхів вирощується в господарствах населення, Україна активно експортує даний продукт. Близько 25-30% українських волоських горіхів реалізують за кордон. В Україні налагоджена система збору горіхів у населення з подальшою обробкою (досушування, зняття шкаралупи тощо) та реалізацією більш великими партіями. Волоський горіх експортується в 2 станах: з шкаралупою та без. Більшою популярністю користуються горіхи без шкаралупи – на даний вид продукту в 2020 році припав 91% експортної виручки від волоських горіхів.

«Варто відмітити значне скорочення українського експорту волоських горіхів. Так, в 2020 році було експортовано даного виду горіхів на 98,1 млн $, що на 29% нижче показника попереднього року. Основною причиною скорочення послугувало загальне скорочення обсягів світової торгівлі волоським горіхом. Світові обсяги торгівлі волоським горіхом в шкарлупі впали на 25%, без шкаралупи – на 5%. Однак навіть в такий ситуації Україна займає 4-те місце в рейтингу найбільших світових експортерів волоських горіхів без шкаралупи», – коментує Світлана Литвин, аналітик УКАБ.

Основними покупцями волоських горіхів на світовому ринку в 2020 році були: Франція (14% експортної виручки), Туреччина (11%) та Греція (10%).

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Нагадаємо, ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

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