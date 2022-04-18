Тариф на електроенергію з 1 травня. Кабмін затвердив постанову

Чинні тарифи було запроваджено з жовтня 2021 року

Тариф на електроенергію, який уряд планував змінити після завершення опалювального сезону, не коригуватимуть найближчі півроку.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів. Так, у відповідній ухвалі дата 30 квітня 2022 року була замінена на 31 жовтня 2022 року.

Постанова Кабміну № 453 від 16 квітня 2022 року

Нагадаємо, що чинні тарифи було запроваджено з жовтня 2021 року. Для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат коштує 1 гривню 44 копійки. В Україні таку кількість електроенергії споживає близько 80% домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф – 1 гривня 68 копійок за кіловат.

Раніше було прийнято рішення, що на час воєнного стану нарахування за споживання холодної та гарячої води здійснюватиметься з урахуванням коригуючого коефіцієнта для тих споживачів, які не передавали показники лічильників або у яких такі лічильники відсутні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт•год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт•год. Також відомо, що Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.