  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Тариф на електроенергію з 1 травня. Кабмін затвердив постанову

    Кабмін затвердив тарифи на електроенергію - Тариф на електроенергію з 1 травня. Кабмін затвердив постанову
    Кабмін затвердив тарифи на електроенергію
    фото: bez-tabu.com.ua

    Чинні тарифи було запроваджено з жовтня 2021 року

    Тариф на електроенергію, який уряд планував змінити після завершення опалювального сезону, не коригуватимуть найближчі півроку.

    Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів. Так, у відповідній ухвалі дата 30 квітня 2022 року була замінена на 31 жовтня 2022 року.

    Постанова Кабміну № 453 від 16 квітня 2022 року

    Постанова Кабміну № 453 від 16 квітня 2022 року

    Нагадаємо, що чинні тарифи було запроваджено з жовтня 2021 року. Для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат коштує 1 гривню 44 копійки. В Україні таку кількість електроенергії споживає близько 80% домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф – 1 гривня 68 копійок за кіловат.

    Раніше було прийнято рішення, що на час воєнного стану нарахування за споживання холодної та гарячої води здійснюватиметься з урахуванням коригуючого коефіцієнта для тих споживачів, які не передавали показники лічильників або у яких такі лічильники відсутні.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт•год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт•год. Також відомо, що Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

    Теги: росія окупанти тарифи війна електроенергія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тариф на електроенергію з 1 травня. Кабмін затвердив постанову