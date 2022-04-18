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    Київщина: постачання газу вже відновлено у 85 звільнених містах та селах

    Роботи тривають без вихідних! - Київщина: постачання газу вже відновлено у 85 звільнених містах та селах

    Роботи тривають без вихідних!

    фото: РГК

    Путінська орда продовжує нищити українські міста

    Лише за минулу добу газовикам вдалося повністю відновити газопостачання у шести селах Броварського і Бучанського району

    З початку відновлювальних робіт у Київській області (7 квітня) розподіл газу відновлено у 85 населених пунктах.

    З них в 77 – повністю, ще у восьми – частково.

    За минулу добу газовикам вдалося повністю відновити газопостачання у шести селах Броварського і Бучанського району. Ще у шести населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів здійснено часткове відновлення розподілу природного газу споживачам.

    «Найбільша кількість споживачів, яким повністю відновлено газопостачання – жителі Київської і Харківської областей.

    Роботи тривають без вихідних!», – запевнили у Регіональній газовій компанії.

    Нагадаємо, що Європа різко знизила закупки газу в Росії.

    31 березня Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ на рублі. Проте лідери Європейського Союзу одноголосно виступили проти оплати за російське блакитне паливо в цій валюті.

    Європейська комісія проаналізувала указ Путіна щодо оплати за російський газ у рублях. Там заявили, що його виконання – це порушення санкцій. Зазначається, що своїми діями президент країни-агресорки намагається суттєво змінити процедуру розрахунку та створити нову правову ситуацію.

    Теги: росія окупанти газ війна Київщина ремонт Україна окупація #stoprussia
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    Київщина: постачання газу вже відновлено у 85 звільнених містах та селах