Київщина: постачання газу вже відновлено у 85 звільнених містах та селах

Путінська орда продовжує нищити українські міста

Лише за минулу добу газовикам вдалося повністю відновити газопостачання у шести селах Броварського і Бучанського району

З початку відновлювальних робіт у Київській області (7 квітня) розподіл газу відновлено у 85 населених пунктах.

З них в 77 – повністю, ще у восьми – частково.

За минулу добу газовикам вдалося повністю відновити газопостачання у шести селах Броварського і Бучанського району. Ще у шести населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів здійснено часткове відновлення розподілу природного газу споживачам.

«Найбільша кількість споживачів, яким повністю відновлено газопостачання – жителі Київської і Харківської областей.

Роботи тривають без вихідних!», – запевнили у Регіональній газовій компанії.

Нагадаємо, що Європа різко знизила закупки газу в Росії.

31 березня Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ на рублі. Проте лідери Європейського Союзу одноголосно виступили проти оплати за російське блакитне паливо в цій валюті.

Європейська комісія проаналізувала указ Путіна щодо оплати за російський газ у рублях. Там заявили, що його виконання – це порушення санкцій. Зазначається, що своїми діями президент країни-агресорки намагається суттєво змінити процедуру розрахунку та створити нову правову ситуацію.