Київщина: постачання газу вже відновлено у 85 звільнених містах та селах
Роботи тривають без вихідних!
Путінська орда продовжує нищити українські міста
Лише за минулу добу газовикам вдалося повністю відновити газопостачання у шести селах Броварського і Бучанського району
З початку відновлювальних робіт у Київській області (7 квітня) розподіл газу відновлено у 85 населених пунктах.
З них в 77 – повністю, ще у восьми – частково.
За минулу добу газовикам вдалося повністю відновити газопостачання у шести селах Броварського і Бучанського району. Ще у шести населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів здійснено часткове відновлення розподілу природного газу споживачам.
«Найбільша кількість споживачів, яким повністю відновлено газопостачання – жителі Київської і Харківської областей.
Роботи тривають без вихідних!», – запевнили у Регіональній газовій компанії.
Нагадаємо, що Європа різко знизила закупки газу в Росії.
31 березня Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ на рублі. Проте лідери Європейського Союзу одноголосно виступили проти оплати за російське блакитне паливо в цій валюті.
Європейська комісія проаналізувала указ Путіна щодо оплати за російський газ у рублях. Там заявили, що його виконання – це порушення санкцій. Зазначається, що своїми діями президент країни-агресорки намагається суттєво змінити процедуру розрахунку та створити нову правову ситуацію.