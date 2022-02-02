  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Чи стане 2022 рік часом економічного відновлення: результати опитування

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лише 26% мешканців світу сподіваються на покращення економічного становища своїх країн у 2022 році - Чи стане 2022 рік часом економічного відновлення: результати опитування
    Лише 26% мешканців світу сподіваються на покращення економічного становища своїх країн у 2022 році
    фото з відкритих джерел

    Економічні очікування більшості населення світу вельми песимістичні

    41% населення світу вважає, що наступний рік стане роком економічних труднощів. Про це свідчать результати міжнародного опитування асоціації Геллап (Gallup), опублікованого Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

    .При цьому, лише 26% людей у світі схиляється до того, що економічна ситуація у світі покращиться у 2022 році. Ще стільки ж думають, що економічна ситуація не зміниться. Лідерами з частки населення, що налаштоване на позитивні економічні зміни є Нігерія (61%), Індонезія (58%), В’єтнам (55%), Азербайджан (52%) та Албанія (49%).

    Найгірші очікування щодо стану економіки у 2022 році має Боснія і Герцеговина (72%). Так само абсолютна більшість населення Болгарії (64%), Польщі (64%) та Румунії (61%) очікують економічних труднощів від нового року.

    .png_12

    Серед українців частка тих, хто схиляється до того, що від 2022 року варто очікувати лише економічних труднощів, теж становить більшість (53%). Лише 10% вірять у економічне процвітання. 31% вважає, що все залишиться як є.

    Варто зазначити, що, незважаючи на пандемію та економічні труднощі, 57% населення світу задоволені власним життям, лише 13% ним не задоволені і ще 28% не відчувають ані задоволення, ані незадоволення щодо власного становища.

    Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки на 2022 рік.

    Також нагадаємо, що нещодавно МВФ попередив про ризики для світової економіки через штам «Омікрон».

    Читайте також:
    Теги: економіка Світовий банк Азербайджан Індонезія населення Албанія Боснія і Герцеговина Нігерія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи стане 2022 рік часом економічного відновлення: результати опитування