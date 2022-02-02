Чи стане 2022 рік часом економічного відновлення: результати опитування

Лише 26% мешканців світу сподіваються на покращення економічного становища своїх країн у 2022 році

Економічні очікування більшості населення світу вельми песимістичні

41% населення світу вважає, що наступний рік стане роком економічних труднощів. Про це свідчать результати міжнародного опитування асоціації Геллап (Gallup), опублікованого Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

.При цьому, лише 26% людей у світі схиляється до того, що економічна ситуація у світі покращиться у 2022 році. Ще стільки ж думають, що економічна ситуація не зміниться. Лідерами з частки населення, що налаштоване на позитивні економічні зміни є Нігерія (61%), Індонезія (58%), В’єтнам (55%), Азербайджан (52%) та Албанія (49%).

Найгірші очікування щодо стану економіки у 2022 році має Боснія і Герцеговина (72%). Так само абсолютна більшість населення Болгарії (64%), Польщі (64%) та Румунії (61%) очікують економічних труднощів від нового року.

Серед українців частка тих, хто схиляється до того, що від 2022 року варто очікувати лише економічних труднощів, теж становить більшість (53%). Лише 10% вірять у економічне процвітання. 31% вважає, що все залишиться як є.

Варто зазначити, що, незважаючи на пандемію та економічні труднощі, 57% населення світу задоволені власним життям, лише 13% ним не задоволені і ще 28% не відчувають ані задоволення, ані незадоволення щодо власного становища.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки на 2022 рік.

Також нагадаємо, що нещодавно МВФ попередив про ризики для світової економіки через штам «Омікрон».

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